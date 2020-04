‘FC Twente strijdt met Feyenoord om oude bekende van Advocaat’

Jeremain Lens drukt zwaar op de begroting bij Besiktas en dus is de grootmacht uit Istanbul bereid om na dit seizoen afscheid te nemen van de 32-jarige aanvaller. In de Turkse pers wordt er zodoende volop gespeculeerd over Lens’ toekomst en een terugkeer naar de Eredivisie lijkt voor de hand te liggen. Naast Feyenoord heeft naar verluidt ook FC Twente zich nu aangediend als potentiële werkgever voor de 43-voudig international van het Nederlands elftal.

Feyenoord wordt al langer genoemd als optie voor Lens en volgens Milliyet zijn de Rotterdammers nog altijd in de markt. Trainer Dick Advocaat werkte al eerder samen met de aanvaller bij AZ, PSV, Sunderland en Fenerbahçe en weet dus wat hij aan Lens heeft. In januari ondernam Feyenoord bovendien een eerdere poging om Lens te strikken.

“Ik heb met Lens gesproken, maar hij wilde in eerste instantie bij Besiktas blijven. Hij heeft nog een contract voor 2,5 jaar”, vertelde Advocaat destijds in gesprek met FOX Sports. Feyenoord lijkt nu concurrentie uit eigen land te krijgen in de strijd om Lens, aangezien onder meer Takvim en Sporx berichten dat ook FC Twente geïnteresseerd is.

De Tukkers zouden momenteel een aanbieding voorbereiden en zijn van plan om concreet te worden zodra de coronacrisis dit toelaat. Als de twee Nederlandse clubs succes willen hebben lijkt Lens in ieder geval in te moeten stemmen met een forse salarisverlaging. De routinier verdient momenteel namelijk 2,5 miljoen euro op jaarbasis bij Besiktas.