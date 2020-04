‘Klopp zet in op privégesprek om transfer van 60 miljoen vlot te trekken’

Liverpool is al geruime tijd op zoek naar een sterke back-up voor het aanvallende trio Sadio Mané, Mohamed Salah en Roberto Firmino, die een van deze aanvallers ook zou kunnen vervangen mocht het van een vertrek komen. De namen van spelers als Jadon Sancho en Kylian Mbappé passeerden daarom al de revue, maar de talenten van respectievelijk Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain kosten wel de hoofdprijs.

Timo Werner van RB Leipzig lijkt daarom een zinnigere optie en manager Jürgen Klopp deelt dit standpunt naar verluidt. BILD meldt woensdag namelijk dat de Duitse oefenmeester graag een persoonlijk gesprek aan wil gaan met zijn landgenoot om hem te overtuigen voor een verhuizing naar Anfield te kiezen.

Volgens de berichtgeving had dit gesprek al plaatsgevonden als de coronacrisis niet was uitgebroken. Vanwege de reisbeperkingen die zijn ingesteld om de verspreiding van het virus te voorkomen, is het voor Klopp echter nog niet mogelijk geweest om Werner persoonlijk te spreken. De manager wil zijn beoogde nieuwe pupil in ieder geval beter leren kennen en hoopt hem ook te kunnen overtuigen van de toekomstplannen die hij met Werner heeft.

Werner is door een clausule in zijn contract bij die Rote Bullen voor zestig miljoen op te halen en vormt daarmee een goedkopere optie dan spelers als Sancho en Mbappé. Liverpool heeft in de strijd om de international van die Mannschaft wel concurrentie van onder meer Bayern München, dat eveneens nadrukkelijk aan Werner gelinkt wordt.

De 24-jarige aanvaller sprak zich in februari al eens uit over de interesse van the Reds: “Ik weet dat Liverpool op dit moment het beste team van de wereld is en het maakt me enorm trots om daar genoemd te worden. Het is een genoegen, maar ik weet ook dat Liverpool veel goede spelers heeft en ik moet mezelf verbeteren en nog veel dingen bijleren om dat niveau te bereiken en daar te kunnen spelen”, liet hij optekenen in de Britse pers.