‘Ook Barcelona meldt zich met ruilvoorstel in strijd om N’Golo Kanté’

Barcelona moet deze zomer op zoek naar een defensief ingestelde middenvelder, doordat Ivan Rakitic en Arturo Vidal hoogstwaarschijnlijk gaan vertrekken. Mundo Deportivo schrijft woensdagochtend dat N’Golo Kanté om die reden op de radar bij de Catalanen is verschenen. De 29-jarige middenvelder is de laatste dagen onderwerp van speculatie, daar Chelsea hem voor het juiste bedrag zou willen laten gaan.

L’Équipe schreef eerder deze week dat de eisen van Chelsea wel gortig zijn, daar the Blues een bedrag van zeventig miljoen euro wensen te ontvangen voor Kanté. In eerste instantie werden Juventus, Paris Saint-Germain en Real Madrid genoemd als mogelijke bestemmingen voor de Franse middenvelder, maar Mundo Deportivo voegt dus ook de naam van Barcelona toe aan dit rijtje. De Catalanen gaan waarschijnlijk afscheid nemen van Vidal en Rakitic, terwijl Sergio Busquets langzaam maar zeker in de herfst van zijn loopbaan terechtkomt. Uit de berichten uit Spanje kan worden opgemaakt dat Frenkie de Jong niet als defensieve middenvelder wordt beschouwd momenteel.

In de huidige situatie lijkt het echter ondenkbaar dat Barcelona tientallen miljoenen op tafel kan leggen. Om die reden zouden de Catalanen van plan zijn om Philippe Coutinho te betrekken in een eventuele overeenkomst met Chelsea. De Braziliaanse aanvallende middenvelder, in januari 2018 voor 145 miljoen overgenomen van Liverpool, wordt momenteel gehuurd door Bayern München, maar dat is niet van plan om hem definitief over te nemen. Barcelona wil Coutinho komende zomer wel graag lozen en weet dat Chelsea samen met onder meer Leicester City, Arsenal en Tottenham Hotspur tot de belangstellenden hoort.

Mundo Deportivo haalt aan dat Barcelona afgelopen zomer al op vergelijkbare wijze zaken deed, door Jasper Cillessen naar Valencia te laten vertrekken in ruil voor Neto. Kanté moest dit seizoen door verschillende blessures de nodige wedstrijden missen. De middenvelder kwam deze jaargang voorlopig tot 22 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 3 doelpunten. De 39-voudig Frans international speelt inmiddels bijna vier jaar voor Chelsea, dat hem in de zomer van 2016 voor 36 miljoen euro overnam van Leicester City.