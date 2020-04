Fraser slaat terug na woorden Veldwijk: ‘Dát is de kern van het verhaal’

Henk Fraser heeft tegenover Voetbal International gereageerd op felle uitspraken van Lars Veldwijk, die op zijn beurt weinig positief was over de trainer van Sparta Rotterdam. De spits vertelde over een verslechterde relatie met de coach in de eerste seizoenshelft, waarna hij in januari een transfer maakte naar het Zuid-Koreaanse Jeonbuk Hyundai. Fraser wil liever niet op alle uitspraken van de speler reageren. “Want dan krijg je een welles/nietes-verhaal, vanuit twee verschillende percepties, dat heeft niet veel zin.”

Veldwijk was niet te spreken over zijn bijrol die hij dit seizoen onder Fraser vervulde, terwijl hij vorig seizoen nog een grote rol speelde in de promotie van Sparta naar de Eredivisie. “Dat Fraser ineens vergeten leek wat we het seizoen ervoor samen bereikt hadden, hoe ik hem had geholpen als spits en als aanvoerder, raakte me. In plaats van loyaliteit kreeg ik een dolk in mijn rug”, zei de 28-jarige aanvaller onder meer.

Fraser wil er wel een paar dingen over kwijt. “Allereerst moet ik Lars een compliment maken", zo begint de Sparta-trainer, onder wie Veldwijk vorig seizoen 24 keer scoorde. "Hij heeft gedaan waarvoor we hem gehaald hebben. Daarmee heeft hij de club, het team en ook mij absoluut geholpen. Wat Lars alleen vergeet te vermelden, is dat wij hem ook op de kaart hebben gezet. Zeker met het oog op zijn situatie bij zijn vorige club en trainer, met wie het ook niet zo lekker liep.” Fraser verwijst hiermee naar de tijd van Veldwijk bij FC Groningen, waar het ook niet boterde tussen de speler en toenmalig trainer Ernest Faber.

Fraser benadrukt dat men niet moet vergeten waar Veldwijk vandaan komt. Volgens de trainer heeft Sparta hem weer een platform gegeven, waardoor hij een transfer naar Zuid-Korea heeft kunnen maken. “Inhoudelijk kan ik op zijn kritiek volgens mij met één opmerking volstaan: Ragnar Ache en Halil Dervisoglu hebben Lars simpelweg ingehaald. Mede tijdens zijn afwezigheid in de zomer, hebben die jongens hun kans gepakt”, aldus Fraser, doelend op de deelname van Veldwijk aan de Afrika Cup met Zuid-Afrika. "Dát is de kern van het verhaal. Wel of geen basisplaats hebben, bepaalt vaak het hele gevoel dat een speler heeft.”

“Lars legt nu de link met zijn privéleven, dat ik daar moeite mee zou hebben”, vervolgt Fraser. "Maar niets is minder waar. Als ik naar mezelf kijk, is dat misschien wel een punt waarin ik niet zo goed ben als trainer. Ik ben totaal niet geïnteresseerd in het uitgaansleven van mijn spelers.” Fraser laat zijn spelers vrij om via social media te delen wat ze maar willen, maar heeft daar zelf geen interesse in. "Ik heb geen Instagram en al die andere onzin, ik volg het niet en het boeit me niet. Dat spelers buiten het voetbal ook weleens wat uitspoken, is van alle tijden.”

Fraser zegt te zweren bij de lessen die hij heeft opgestoken van een oudere generatie. Hij noemt oud-spelers en trainers als John Metgod, Willem van Hanegem en Arie Haan. “Hun motto was altijd: 's avonds een vent, 's ochtends een vent. Mede door mijn ervaringen in die jaren, sta ik er precies zo in. Wat je privé doet, interesseert mij geen reet. Als je maar presteert tijdens trainingen en wedstrijden, dat is het enige wat telt. Tot slot, neem van mij aan: er is geen trainer die zijn beste speler ernaast zet.”