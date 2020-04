‘Man United toont spierballen met 80 miljoen en jaarsalaris van 12 miljoen’

Manchester United is van plan om Saúl Ñíguez komende zomer naar Engeland te halen. The Red Devils maken volgens verschillende Engelse media een bedrag van tachtig miljoen euro vrij om de 25-jarige middenvelder los te weken bij Atlético Madrid. Manchester United wil Saúl proberen over te halen met een torenhoog salaris, want hij kan in Engeland twee keer zoveel gaan verdienen als hij nu in Spanje doet.

Scouts van Manchester United waren aanwezig bij de wedstrijd tussen Liverpool en Atlético Madrid op Anfield. Los Colchoneros bereikten dankzij een 2-3 zege na verlenging ten koste van de ploeg van manager Jürgen Klopp de kwartfinale van de Champions League. Manchester United zou overtuigd zijn geraakt van Saúl, die voldoet aan het profiel dat manager Ole Gunnar Solskjaer heeft gesteld. De Noorse manager wil zijn selectie graag versterken met een creatieve middenvelder, die naast Bruno Fernandes kan opereren en de opvolger moet worden van Paul Pogba.

Het lijkt voor Manchester United echter geen eenvoudige opgave te worden om Saúl los te weken bij Atlético Madrid. De negentienvoudig Spaans international zette in 2017 zijn handtekening onder een negenjarig contract bij los Colchoneros, dat hem nog altijd tot medio 2026 aan de club verbindt. De verbintenis van Saúl bij Atlético bevat tevens een afkoopclausule van 150 miljoen euro, maar zover is Manchester United niet bereid te gaan. The Red Devils houden rekening met het vertrek van Pogba naar Real Madrid of Juventus, wat behoorlijk wat geld in het laatje moet brengen.

Toch heeft Manchester United reeds te kennen gegeven dat men maximaal tot tachtig miljoen euro wenst te gaan voor Saúl. Qua persoonlijke voorwaarden is de Engelse grootmacht ook bereid om heel ver te gaan. Saúl verdient bij Atlético momenteel 132.000 euro per week, maar Manchester United heeft hem een weeksalaris van 230.000 euro (op jaarbasis bijna 12 miljoen) in het vooruitzicht gesteld. Solskjaer gaf vorige week al te kennen dat hij ‘mogelijkheden’ zag op de transfermarkt. “Wie weet hoe de transfermarkt hier op gaat reageren? Wie weet welke clubs spelers moeten verkopen? Er kan een situatie ontstaan waarin wij kunnen profiteren. Man United is een van de grootste clubs ter wereld en financieel staan we er goed voor.”