Gillessen meldt status rond Dessers; Van Leeuwen ontkent transfer

Het Eredivisie-seizoen ligt stil door de coronacrisis en het is nog onzeker of de competitie wordt afgemaakt, maar bij FC Twente en Heracles Almelo wordt achter de schermen al gewerkt om de selecties voor de nieuwe jaargang rond te krijgen. Ted van Leeuwen en Tim Gilissen, technisch directeuren van de twee clubs, geven aan dat het op de transfermarkt rustiger is dan normaal. Toch is er wel enige beweging achter de schermen, zo merkt Van Leeuwen sinds Pasen.

Volgens de td van Twente is het een tijdje rustig geweest met telefoontjes van collega’s van andere clubs en zaakwaarnemers. “Vraag me niet hoe het kan, maar sinds Pasen is er toch iets meer beweging gekomen op transfergebied. Maar voorlopig zijn het nog de makelaars die op verkenning worden gestuurd om te kijken wat er eventueel mogelijk is”, vertelt Van Leeuwen in gesprek met TC Tubantia. Hij kreeg vanuit de Spaanse media mee dat Haris Vuckic op weg zou zijn naar Real Zaragoza en daar zelfs al zou hebben getekend. “Daar is bij ons nog niets van bekend."

De Tukkers bereiden zich voor op de zomerse transferperiode, ook al is het nog volstrekt onduidelijk hoe de komende maanden eruit zullen zien. “We hebben onze lijstjes klaar, we kijken naar spelers, we hebben onze ideëen maar je kunt nog geen kant op", aldus Van Leeuwen. "We bewandelen meerdere paden, maar we hebben geen idee waar we uitkomen. Iedereen gaat er vanuit dat transfersommen naar beneden gaan, net als de salarissen, maar het zijn allemaal nog aannames."

Ongeveer dertig kilometer boven Enschede is Gillissen druk met de selectie van Heracles voor volgend seizoen. De club uit Almelo houdt er rekening mee dat topscorer Cyriel Dessers in trek zal zijn, maar desondanks is het stil rond de spits. “In een wereld zonder corona was er wellicht al wel wat gebeurd", reageert de technisch directeur in de regionale krant. “Maar nu wachten veel clubs, ze willen eerst weten hoe ze er financieel voorstaan, voor ze actief de markt op kunnen gaan.”

Gillissen rekent erop dat de piek de komende transferperiode later ligt dan normaal. “In augustus of zelfs september, als de einddatum wordt opgeschoven", vertelt Gillissen, die veel contact heeft met hoofdtrainer Frank Wormuth over de invulling van de selectie. “We hebben alle mogelijke scenario's met elkaar doorgenomen en een raamwerk neergezet. Zo van: welk scenario het ook wordt, dit hebben we zeker nodig in onze selectie en dit zouden we graag willen. We willen hoe dan ook in het nieuwe seizoen weer goed beslagen ten ijs komen."