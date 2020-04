‘Ambitieus tegenvoorstel moet Antoine Griezmann betrekken in megatransfer’

De naam van Lautaro Martínez wordt de afgelopen weken onophoudelijk in verband gebracht met Barcelona. Internazionale is echter niet van plan om de 22-jarige aanvaller zomaar van de hand te doen. I Nerazzurri hebben volgens La Gazzetta dello Sport en Sport een ambitieus tegenvoorstel neergelegd bij Barcelona en wensen dat Antoine Griezmann de omgekeerde weg bewandelt.

Dat het tot 2023 lopende contract van Martínez in Milaan een afkoopclausule van 110 miljoen euro bevat, vormt momenteel het voornaamste struikelblok voor Barcelona. De Catalanen trachtten die prijs te drukken door Arturo Vidal en Nélson Semedo in de overeenkomst te betrekken, maar een aanbod van zeventig miljoen inclusief de middenvelder en de vleugelverdediger werd door Internazionale resoluut naar de prullenbak verwezen. Nu blijkt dat Barcelona wel degelijk openstaat voor een ruildeal, alleen moet dan Griezmann de omgekeerde weg bewandelen.

La Gazzetta dello Sport schrijft dat Griezmann en Martínez momenteel ongeveer evenveel waard zijn. Barcelona telde afgelopen zomer 120 miljoen neer om de 29-jarige Franse spits los te weken bij Atlético Madrid. Ondanks dat Griezmann dit seizoen doorgaans een basisplaats had bij de Catalanen, is hij niet onomstreden en wordt er veelvuldig gesteld dat de chemie met Lionel Messi ontbreekt. Indien Barcelona Griezmann nu betrekt in een deal om Martínez naar het Camp Nou te halen, kan een groot deel van de investering terugverdiend worden.

Het is niet de eerste keer dat Griezmann in verband gebracht wordt met een vertrek bij Barcelona. Mundo Deportivo schreef eerder dat de Fransman in beeld zou zijn bij Manchester United, terwijl Sky Sports wist te melden dat hij als ruilmiddel ingezet moest worden in een deal met Paris Saint-Germain over Neymar. Voorlopig speelde Griezmann 37 officiële wedstrijden in het shirt van Barcelona, waarin hij goed was voor 14 doelpunten en 4 assists.