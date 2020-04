Raiola troeft Koeman en Cruijff af: ‘Het maakt me bescheiden trots’

Mino Raiola is in een verkiezing van Voetbal International uitgeroepen tot meest invloedrijke Nederlander in de huidige voetbalindustrie. De zaakwaarnemer blijft Ronald Koeman en Johan Cruijff vor in de top drie. De lijst werd samengesteld uit top tien-lijstjes van spelers, trainers, bestuurders, mensen van belangenorganisaties, enkele deskundigen uit commerciële hoek en het scheidsrechterskorps. Allen gaven zij antwoord op de vraag: ‘Welke tien Nederlanders drukken volgens u het meest hun stempel in de voetbalindustrie?’

Raiola werd geboren in Italië en verhuisde op eenjarige leeftijd naar Nederland. Hij leerde de kneepjes van het vak van zaakwaarnemer Rob Jansen en kwam uiteindelijk op eigen benen te staan. Raiola groeide uit tot een van de grootste zaakwaarnemers ter wereld en behartigt de belangen van topvoetballers als Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Matthijs de Ligt, Romelu Lukaku, Blaise Matuidi, Mario Balotelli en nog vele anderen.

Ondanks dat hij Cruijff voorblijft in de top drie, durft hij zichzelf niet te vergelijken met de legendarische nummer veertien. “Cruijff is een icoon, ik niet”, reageert Raiola. “Hij heeft met zijn ideeën over voetbal zo ongelooflijk veel adepten over de hele wereld, dat die ideeën dus wel heel goed moeten zijn. Zijn invloed duurt al ruim vijftig jaar en gaat na zijn dood gewoon door. Dat is bijzonder. De eerste plaats in jullie verkiezing maakt me toch bescheiden trots, omdat het best lang heeft geduurd voordat het publiek en de mensen me begrepen. Dat ik nu word gezien als Nederlander en niet meer als die Italiaan, vind ik bijna net zo leuk.”