Leroy Sané heeft voorkeur bij transfer; veel concurrentie voor Bayern

Bayern München gaat alles in het werk stellen om Leroy Sané de komende transferzomer over te nemen van Manchester City. Hoofdtrainer Hansi Flick heeft groen licht gegeven voor de plannen van de Duitse grootmacht om de buitenspeler weg te halen uit het Eithad Stadium. Sport Bild pakt woensdag groot uit met het verhaal dat Bayern een nieuwe poging gaat wagen voor de Duits international, die volgens zijn zaakwaarnemer uit meerdere aanbiedingen kan kiezen.

Sané was in de zomer van vorig jaar al hard op weg naar Bayern, maar tot een akkoord kwam het toen niet. Hij raakte zwaar geblesseerd aan zijn knie en kwam dit Premier League-seizoen nog niet in actie. Mogelijk heeft hij zijn laatste wedstrijd voor the Citizens gespeeld. “FC Bayern is de enige club in Duitsland die Leroy zichzelf kan inbeelden als nieuwe stap in zijn carrière”, zegt Damir Smoljan namens LIAN SPORTS, het kantoor dat de belangen van de 24-jarige buitenspeler behartigt. “Hij ziet dat daar de randvoorwaarden aanwezig zijn om zijn grote doel te bereiken: het winnen van de Champions League.”

Smoljan ontkent de verhalen in de Duitse media dat Sané niet meer in beeld zou zijn bij Bayern. Kicker schreef eerder dat de interesse was afgenomen en andere spelers in beeld waren gekomen, onder wie Timo Werner. Mede door zijn karakter zou Werner beter bij Bayern passen dan Sané. “Het is heel vreemd dat er zomaar vraagtekens worden gezet bij het karakter of de mentaliteit van Leroy. Maar het is aan mij verzekerd dat niemand dat bij Bayern doet”, aldus de zaakwaarnemer.

Volgens Sport Bild is het aantrekken van een buitenspeler een van de prioriteiten bij Bayern. De koploper van de Bundesliga mikt komende zomer op vier tot vijf versterkingen. Sané is een van de prioriteiten, maar er zijn meer kapers op de kust. “We bespreken samen met Man City en Sané hoe zijn volgende stap eruit ziet. De interesse van Bayern is geen geheim, maar er zijn ook nog andere absolute topclubs die ons benaderd hebben over Leroy”, besluit Smoljan.