‘Ferdi Kadioglu kan komende zomer terugkeren naar Eredivisie’

Ferdi Kadioglu maakte in de zomer van 2018 de overstap van NEC Nijmegen naar Fenerbahçe, maar het lukte de twintigjarige aanvallende middenvelder voorlopig nog niet om in Istanbul een basisplaats te veroveren. Fanatik schrijft woensdagochtend dat AZ de laatste gegadigde is om Kadioglu al dan niet tijdelijk over te nemen van Fenerbahçe.

De Turkse krant weet te melden dat AZ in Kadioglu een goede kandidaat ziet om het middenveld volgend seizoen te versterken. Eerder werd de international van Jong Oranje al gelinkt aan een overstap naar het Engelse Derby County. De werkgever van manager Phillip Cocu zou een bod van vijf miljoen euro hebben uitgebracht op Kadioglu, al zou dat een fors verschil zijn met de vraagprijs van Fenerbahçe. De Turkse topclub verlangt naar verluidt een bedrag van vijftien miljoen voor de aanvallende middenvelder.

Het lijkt ondenkbaar dat AZ komende zomer een dergelijk bedrag op tafel gaat leggen. De Alkmaarders kennen tot dusver een uitermate succesvol seizoen, maar moeten er tevens voor vrezen dat smaakmakers als Calvin Stengs, Myron Boadu, Teun Koopmeiners, Owen Wijndal en Fredrik Midtsjö komende zomer worden weggekaapt. Het is mogelijk dat AZ op een van deze eventuele transfers wil inspelen met het aantrekken van Kadioglu.

Het contract van Kadioglu bij Fenerbahçe loopt nog tot medio 2022. De Turkse topclub nam hem bijna twee jaar geleden over van NEC, maar voorlopig lukte het Kadioglu nog niet om uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler in Istanbul. Vorig seizoen speelde de aanvallende middenvelder slechts 1 wedstrijd in de hoofdmacht van Fenerbahçe, al zijn dat er deze jaargang voorlopig al 22. Kadioglu verzorgde dit seizoen voorlopig vier doelpunten en drie assists.