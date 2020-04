Kuipers geconfronteerd met Neymar-beelden: ‘Wij worden nooit meer vrienden’

Scheidsrechter Björn Kuipers zal naar eigen zeggen nooit vrienden worden met Neymar. De arbiter was dinsdagavond te gast bij het televisieprogramma Op1 en werd tijdens de uitzending geconfronteerd met beelden van het WK in Rusland, waar hij de wedstrijd tussen Brazilië en Costa Rica floot. Tijdens dit duel sprak Kuipers Neymar meerdere keren vermanend toe.

Tijdens de groepswedstrijd tussen Brazilië en Costa Rica (2-0) wilde Kuipers niets weten van de duikelingen van Neymar. Hij sprak de Braziliaan van Paris Saint-Germain diverse keren toe, maar gaf hem wel een strafschop toen hij naar de grond ging in het strafschopgebied. Na ingrijpen van videoscheidsrechter Danny Makkelie trok Kuipers de penalty in, wat een nieuwe discussie opleverde met de aanvaller. "Kuipers en Neymar worden nooit meer vrienden", zo klonk het commentaar van Jeroen Grueter. Presentator Tijs van den Brink vraagt Kuipers wat hij denkt als hij de beelden terugziet. “Dat er niets aan gelogen is”, reageert hij gevat. “Wij worden nooit meer vrienden.”

Een paar maanden na het WK troffen Kuipers en Neymar elkaar opnieuw, toen in de groepsfase van de Champions League bij het duel tussen PSG en Napoli (1-1). Na afloop had Neymar geen goed woord over voor de Nederlandse scheidsrechter. De voetballer belandde in de negentigste minuut in een woordenwisseling met de arbiter nadat hij bij het nemen van een vrije trap gebaarde dat de muur van Napoli niet ver genoeg weg stond. Hij kreeg daarop een gele kaart en volgens de aanvaller is het daar echter niet bij gebleven: “De scheidsrechter zei iets tegen mij dat hij niet had moeten zeggen, het was respectloos. Ik wil niet herhalen wat hij zei. Iemand hogerop zou er echter iets aan moeten doen, hij mag niet zo respectloos zijn als hij tegen mij was. Ons wordt gevraagd om op het veld respect te tonen ten opzichte van de scheidrechters, dat zou ook andersom moeten gelden", aldus Neymar destijds.

Kuipers kon zich niet vinden in de kritiek van Neymar en zei tegenover TC Tubantia dat hij altijd respectvol is gebleven. "Ik heb hem verteld dat ik hem een fantastische voetballer vind. Ik heb niets respectloos gezegd tegen Neymar. Integendeel", zo zei de leidsman in een reactie tegenover het regionale dagblad. "De communicatie van zulke wedstrijden wordt allemaal veiliggesteld. Alles wat ik zeg, wordt opgenomen. Neem van mij aan; er is niets respectloos gezegd."

Door de coronacrisis floot Kuipers al weken geen wedstrijd meer. “Ik mis de spanning wel, maar het is een compleet andere wereld. Mijn agenda is een stuk leger. Het geeft mij heel veel tijd en gelegenheid om aandacht te besteden aan mijn eigenlijke werk, en dat is eigenaar zijn van supermarkten”, vervolgt Kuipers, die samen met Kevin Blom en Bas Nijhuis in de uitzending aanwezig was om te praten over zijn werkzaamheden nu de competities zijn stilgelegd.

Kuipers had komende zomer gefloten op het EK, wat zijn laatste eindtoernooi had moeten zijn. Nu het toernooi met een jaar is uitgesteld weet de arbiter niet of hij volgend jaar in actie zal komen. Nijhuis vindt dat zijn collega hoe dan ook door moet gaan. “Het kan niet zo zijn dat Björn Kuipers, met zo’n staat van dienst en misschien wel de droomkandidaat voor het EK, nu stopt. Ik geloof dat nooit.”