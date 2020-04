Verbazing om gerucht over krankzinnig Bayern-salaris: ‘Nee, ook niet bruto'

Lucas Hernández draagt sinds afgelopen zomer het shirt van Bayern München, dat hem voor tachtig miljoen euro overnam van Atlético Madrid. Volgens berichten in de Duitse media zou hij een salaris van liefst 24 miljoen euro opstrijken, maar daar is volgens zijn zaakwaarnemer niets van waar. Het torenhoge bedrag wordt met klem tegengesproken door zijn belangenbehartiger.

Het vermeende salaris van Hernández werd door Kicker gemeld rondom de contractbesprekingen van Manuel Neuer. Laatstgenoemde is al enige tijd met Bayern in gesprek over een nieuw contract en zijn salaris werd in het verhaal naast dat van Philippe Coutinho en Hernández gelegd. De geruchten over het hoge salaris zouden volgens Duitse media voor enige onrust hebben gezorgd in de Bayern-kleedkamer, daar sommige spelers van mening zouden zijn dat zij meer behoren te verdienen dan de Frans international.

Hernández, die dit seizoen mede door blessureleed slechts tot veertien wedstrijden kwam in alle competities, staat volgens zijn zaakwaarnemer met een veel lager salaris onder contract in de Allianz Arena. “Er klopt helemaal niets van”, reageert Manuel Garcia Quilón tegenover Goal en SPOX. “Lucas verdient lang geen 24 miljoen euro, ook niet bruto. Ik heb geen idee wie het heeft verzonnen dat Lucas zo veel zou verdienen. Hij verdient absoluut veel minder dan dat bedrag. Misschien heeft iemand hem verward met een andere speler, of iemand heeft verkeerde bedoelingen.”

De 34-jarige Neuer is al enige tijd in onderhandeling met Bayern over een nieuw contract. Neuer zou inzetten op een zogenaamd ‘XXL-contract’, dat hem tot medio 2025 en dus zijn 39e aan der Rekordmeister zou moeten verbinden. Bayern zou hier niks in zien en wenst Neuer voorlopig tot medio 2023 aan zich te binden. Op de achtergrond houden naar verluidt diverse topclubs de situatie van de doelman in de gaten.