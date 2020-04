‘Chelsea noemt drietal grootmachten torenhoge vraagprijs voor Kanté’

Chelsea is alleen tegen een forse transfersom bereid om afscheid te nemen van N’Golo Kanté. L’Équipe schrijft dat the Blues een bedrag van zeventig miljoen euro verlangen voor de 29-jarige middenvelder. Juventus, Real Madrid en Paris Saint-Germain worden genoemd als mogelijke bestemmingen voor Kanté.

AS bracht Kanté maandag al in verband met Real Madrid. De Franse middenvelder van Chelsea zou samen met Eduardo Camavinga (Stade Rennes) en Boubakary Soumaré (Lille OSC) in beeld zijn om Casemiro op te volgen. Laatstgenoemde lijkt met een genoemde vraagprijs van 25 miljoen euro de goedkoopste optie, daar Camavinga begeerd wordt door zo’n beetje de gehele Europese top. Ook voor Kanté zou de Koninklijke dus diep in de buidel moeten tasten.

Juventus wil de forse vraagprijs van Kanté drukken door Miralem Pjanic, Daniele Rugani of Alex Sandro als ruilmiddel aan te bieden. Ook PSG zou in de markt zijn voor Kanté, die bij Chelsea nog een contract tot medio 2023. In een eerder stadium werd al gemeld dat Chelsea niet onwelwillend tegenover het vertrek van Kanté zou staan, mits het juiste bedrag op tafel zou komen. De middenvelder moest dit seizoen door verschillende blessures de nodige wedstrijden missen.

Kanté kwam deze jaargang voorlopig tot 22 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 3 doelpunten. De 39-voudig Frans international speelt inmiddels bijna vier jaar voor Chelsea, dat hem in de zomer van 2016 voor 36 miljoen euro overnam van Leicester City. Kanté, die eerder uitkwam voor US Boulogne, won met the Blues voorlopig de Premier League en de Europa League.