Antoine Griezmann verrast Barça-aanwinst van 31 miljoen met gevat bericht

Barcelona maakte in januari de komst van Francisco Trincão wereldkundig, die voor een bedrag van 31 miljoen euro wordt overgenomen van het Portugese SC Braga. De twintigjarige vleugelaanvaller voegt zich normaal gesproken per 1 juli bij de selectie van de Catalanen. Op het digitale thuis van zijn nieuwe werkgever zegt Trincão voornamelijk uit te kijken naar het samenspelen met Lionel Messi en dat hij reeds een opvallend bericht van Antoine Griezmann ontving.

“Dat ik een telefoontje van Barcelona mocht ontvangen, maakte me enorm trots. Ik kijk er enorm naar uit om het shirt van de beste club ter wereld te dragen en de kleedkamer te delen met de allerbeste spelers. Ik wil graag leren van Lionel Messi, hij is een van mijn helden. Mijn familie is enorm trots dat ik met hem kan ga samenspelen. Ik heb al met Antoine Griezmann gesproken, hij stuurde me een berichtje: ‘Vamos caralho!’”, vertelt Trincaõ. Caralho is het Portugese woord voor het mannelijk geslachtsorgaan, al kan dat tevens gebruikt worden zonder te willen beledigen en laat zich mogelijk het best vertalen als ‘klootzak’.

Griezmann staat te boek als een groot fan van Trincão, getuige het feit dat de jeugdinternational van Portugal deel uitmaakt van zijn team op het computerspel Football Manager. Trincão wijst de Fransman overigens niet aan als zijn idool en noemt naast Messi ook landgenoot Cristiano Ronaldo als zijn voorbeeld. “Van jongs af aan kijk ik al naar wedstrijden van Barcelona. Ik heb er altijd van gedroomd om voor Barça te spelen, omdat mijn speelstijl bij de club past.”

“Ik hoop bij Barcelona mijn techniek, linkerbeen en jeugdigheid te kunnen toevoegen. Ik denk dat de fans wel van me kunnen genieten. Mijn mentaliteit is ijzersterk en ik werk hard. Naast het maken van doelpunten probeer ik kansen te creëren voor andere spelers. Ik wil het team graag helpen”, zo belooft Trincão de supporters van Barcelona. De aanwinst van Barcelona werd in Portugal onlangs onderscheiden als grootste talent. “Ik denk niet aan die prijzen, ik doe mijn werk en mensen beoordelen dat later. Leeftijd doet er in dat opzicht niet toe.”