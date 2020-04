Ajax, PSV en Feyenoord vrezen voor ‘bloedbad’ van tientallen miljoenen

De coronacrisis zorgt in de voetbalwereld momenteel voor grote onzekerheid. Het is de vraag wanneer er weer gevoetbald kan worden en de competities lijken in ieder geval hervat te moeten worden zonder publiek. Als er voor langere tijd achter gesloten deuren gespeeld moet worden, kan dat volgens het Algemeen Dagblad in financieel opzicht voor een ‘bloedbad’ zorgen bij Ajax, PSV en Feyenoord.

Er wordt de laatste tijd door steeds meer experts gesteld dat het nog wel even kan duren voor er weer met publiek in de stadions gevoetbald kan worden. Het zou voor de Nederlandse topclubs tamelijk rampzalig zijn als de fans voor langere tijd niet welkom zijn, omdat de recettes cruciaal zijn. “Waar in het buitenland de tv-gelden cruciaal zijn en de recettes best belangrijk, is dat in Nederland precies andersom”, schrijft het Algemeen Dagblad. Er bestaat dagelijks contact tussen de topclubs over het scenario dat er zonder publiek gevoetbald moet worden en de ‘schetsen variëren van zeer zorgelijk tot catastrofaal’.

Ajax heeft weliswaar een fors eigen vermogen, maar slechts een deel daarvan is cash en het merendeel zit in gebouwen en aangetrokken spelers. Als er zonder publiek gespeeld moet worden zou het verlies van Ajax over een heel seizoen zestig miljoen euro bedragen, door het opdrogen van inkomsten uit zakelijke stoelen, seizoenkaarten, losse kaarten en Europese recettes. De Amsterdammers ontvangen meer sponsorinkomsten (34 miljoen) dan PSV (18 miljoen) en Feyenoord (16 miljoen), maar incasseren tevens op het gebied van merchandise relatief hardere klappen. Al met al lijkt Ajax ‘in de verste verte’ geen break-even te gaan draaien, aangezien er dit seizoen met een begroting van 110 miljoen al werd afgestevend op een verlies.

PSV en Feyenoord, die beide een begroting van zeventig miljoen hebben, stevenen af op een verlies van dertig miljoen euro. De Eindhovenaren moet jaarlijks één of twee succesvolle transfers doen om break-even te draaien, wat in de huidige situatie moeilijk lijkt. Tegelijkertijd wordt gesteld dat Feyenoord in een dergelijk scenario kan overwegen om geen nieuwe spelers te halen of dat een deel van het kantoorpersoneel moet vrezen voor zijn of haar baan. Het wordt wel als voordeel geacht dat Feyenoord komende zomer de nodige grootverdieners met aflopende contracten uit de selectie ziet verdwijnen, waarmee ‘miljoenen’ worden bespaard in het salarisbudget.