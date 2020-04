Van Gaal-miskoop wil niet terug naar Old Trafford: ‘Het zou me veel pijn doen’

Marcos Rojo maakte in januari op huurbasis de overstap van Manchester United naar Estudiantes en keert komende zomer normaal gesproken terug naar Old Trafford. De Argentijnse verdediger kwam mede door de uitbraak van het coronavirus pas een keer in actie voor zijn jeugdliefde. Omdat hij meer wil betekenen voor de Argentijnse club, gaat hij United vragen of hij langer mag blijven.

Rojo speelt al jaren een bijrol bij Manchester United en kwam dit seizoen ook niet voor in de plannen van manager Ole Gunnar Solskjaer. De 61-voudig international keerde in januari terug bij de club waar hij op jonge leeftijd doorbrak en speelde tot dusver slechts een wedstrijd mee met het team van Gabriel Milito, die onlangs werd ontslagen en is opgevolgd door Leandro Desábato. Nu het door de coronacrisis onzeker is of het Argentijnse seizoen afgemaakt kan worden, baalt de dertigjarige Rojo van zijn inbreng. Hij had gehoopt meer te kunnen betekenen voor Estudiantes en gaat aankloppen bij de clubleiding van United.

Rojo, wiens contract in Engeland afloopt in de zomer van 2021, gaat vragen of hij tot aan het einde van het kalenderjaar bij Estudiantes mag blijven. "Als het aan mij ligt, ga ik in gesprek met de clubleiding van Manchester United over de mogelijkheid om hier nog zes maanden te blijven”, zegt hij in het radioprogramma Estudiantes Y Su Gente. “Het zou me ontzettend veel pijn doen als ik moet terugkeren, terwijl ik maar zo weinig wedstrijden heb gespeeld.”

Rojo werd in de zomer van 2014 door Louis van Gaal naar Manchester United gehaald. De Argentijn had veel indruk gemaakt op het WK en kwam bijna tegelijk binnen met Van Gaal, die op zijn beurt als bondscoach van het Nederlands elftal goed had gepresteerd op het toernooi in Brazilië. United betaalde twintig miljoen euro aan Sporting Portugal voor Rojo, die nooit aan de hoge verwachtingen heeft kunnen voldoen. Hij wist nooit een vaste basisplaats af te dwingen en kwam de laatste jaren steeds minder vaak in actie. In alle competities kwam hij in totaal tot 122 wedstrijden.