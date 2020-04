Zidane geeft oudgediende tot einde van seizoen

(AS)

Mustafa Kapi beschikt over een aflopend contract bij Galatasaray en heeft keuze genoeg. De zeventienjarige aanvallende middenvelder kan terecht bij Atlético Madrid, Villarreal en Valencia. (AS)

Predrag Rajkovic heeft zich in de kijker gespeeld bij Sevilla. De doelman maakt dit seizoen een sterke indruk bij Stade Reims, dat hem afgelopen zomer overnam van Maccabi Tel Aviv. (Diverse Spaanse media)