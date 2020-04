Stam zet streep door twee hardnekkige geruchten en verklapt ‘droombaan’

Jaap Stam maakte in 2001 de overstap van Manchester United naar Lazio, de club die hij twee jaar daarvoor al was tegengekomen in de wedstrijd om de Europese Supercup. Aan die ontmoeting hield toenmalig Lazio-aanvaller Simone Inzaghi een gebroken neus over en in de Italiaanse media werd Stam gelijk als dader aangewezen. De voormalig Oranje-international wil daar echter niets van weten en benadrukt dat het om een ongeluk ging.

"Inzaghi brak zijn neus na een botsing met mij en moest gelijk het veld verlaten", vertelt Stam in een uitgebreid interview met La Gazzetta dello Sport over het treffen tussen Manchester United en Lazio in 1999. "In de media verschenen echter verhalen dat ik zijn neus had gebroken. De Italiaanse pers deed daarom net alsof ik een vete had met Inzaghi toen ik in 2001 bij Lazio arriveerde. Dat klopte niet, want het was een ongeluk."

Stam werd in de kleedkamer van Lazio regelmatig aan het incident herinnerd. "Sinisa Mihajlovic en Alessandro Nesta waren Inzaghi constant aan het plagen. ‘Kijk uit, Stam is er’, zeiden ze dan. Dat was wel grappig." De momenteel clubloze trainer heeft louter goede herinneringen aan zijn drie seizoenen als speler van Lazio. "Ik heb er erg van genoten." Lazio was echter niet de beste club die hij als speler diende. "AC Milan en Manchester United zijn de beste teams waar ik ooit voor heb gespeeld. Het is onmogelijk om een keuze te maken tussen de twee."

Stam veroverde met Manchester United de Champions League in 1999 en was er in 2005, nu als speler van AC Milan, zeer dichtbij. De Italianen stonden in de finale halverwege met 0-3 voor tegen Liverpool, maar vanwege een indrukwekkende comeback na rust ging de belangrijkste Europese prijs na het nemen van strafschoppen alsnog meer naar Engeland. Stam ontkent met klem dat er in de rust al feest werd gevierd in de kleedkamer van AC Milan. "De verhalen die al jaren de ronde gaan slaan nergens op. Trainer Carlo Ancelotti zei dat we als eenheid moesten blijven opereren, maar binnen zes minuten incasseerden we drie doelpunten. Dat hebben we daarna niet meer kunnen rechtzetten."

De in oktober vorig jaar bij Feyenoord opgestapte Stam zou als trainer graag eens in de Serie A willen werken. "Die kans zou ik met beide handen aangrijpen. Ik ben geen trainer die alleen maar bij topclubs wil werken. Ik hou er namelijk van om iets van de grond af op te bouwen." Stam, die nadrukkelijk wordt genoemd als nieuwe trainer van FC Cincinnati, heeft in de afgelopen tijd contact gehad met verschillende clubs, zonder daarbij specifieke namen te noemen. "Dat was voordat de wereld tot stilstand kwam vanwege de coronacrisis. Maar gezondheid komt natuurlijk altijd op de eerste plaats."