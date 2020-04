‘PSV moet er na bod van vijf miljoen euro nog flinke schep bovenop doen’

PSV vond in januari met de tijdelijke komst van Ricardo Rodríguez een oplossing voor de linksbackpositie. De Zwitser keert na dit seizoen echter normaal gesproken terug naar AC Milan en het is niet zeker of de Eindhovenaren hem definitief over kunnen nemen. PSV lijkt dus op zoek te zijn naar alternatieven en vanuit Polen komt dinsdag het bericht dat Michal Karbownik in beeld is.

Przeglad Sportowy weet te melden dat PSV vijf miljoen euro overheeft voor de negentienjarige vleugelverdediger van Legia Warschau, die dit seizoen zijn doorbraak beleeft in de Ekstraklasa. De Pools jeugdinternational wordt door het medium omschreven als ‘een van de meest begeerde spelers van de competitie’.

PSV is echter niet de enige gegadigde, aangezien Real Betis en Sevilla Karbownik eveneens op de korrel zouden hebben. Bij de twee clubs uit Spanje worden nog geen concrete bedragen genoemd, wat wel het geval is bij Sporting Portugal en Club Brugge. Eerstgenoemde zou hetzelfde bedrag als PSV in gedachten hebben, terwijl Club een miljoen meer heeft geboden.

Legia zit volgens de berichtgeving echter hoog in de boom en denkt naar verluidt aan een transfersom van tien miljoen voor Karbownik, die nog maar tot medio volgend jaar vastligt. Dit bedrag wordt door Przeglad Sportowy, mede door de uitbraak van de coronacrisis, als onrealistisch ingeschat. Een transfersom van acht à negen miljoen wordt daarom genoemd als een reëler bedrag.