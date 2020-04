Ontslag Mourinho kwam als grote schok: ‘Zij lagen op de vloer te huilen’

José Mourinho begon in 2004 aan zijn eerste periode bij Chelsea en de Portugese manager bezorgde the Blues in zijn debuutseizoen in Londen gelijk de eerste landstitel in vijftig jaar tijd. Een jaar later werd Chelsea wederom kampioen, terwijl de FA Cup in 2007 een prooi was en de prijzenkast verder werd aangevuld met tweemaal de EFL Cup. Mourinho werd echter ontslagen in september 2007 en volgens oud-speler Steve Sidwell zorgde dat voor de nodige emoties bij onder meer John Terry en Didier Drogba.

Voor Sidwell, die enkele maanden voor het ontslag van Moruinho zijn entree maakte bij Chelsea, kwam de beslissing van de clubleiding als een donderslag bij heldere hemel. "Ik heb nooit spanning gevoeld of gedacht dat er problemen waren", blikt de voormalig middenvelder terug met The Athletic. "De druk van de pers werd echter wel steeds groter. Maar intern was er geen enkele sprake van paniek. De spelers stonden pal achter Mourinho, hij was de controle over de kleedkamer zeker ook nog niet kwijt."

Desondanks werd Mourinho op straat gezet door Chelsea. "Die dag bracht ik mijn vrouw naar het vliegveld, toen het nieuws over zijn ontslag op de radio kwam", brengt Sidwell in herinnering. "Ik dacht gelijk: Klote, hij is dus echt vertrokken. Wat gaat er nu gebeuren?. We moesten ons gelijk melden op het trainingscomplex Cobham. Het was een vrij gênante situatie toen Mourinho binnenkwam om afscheid te nemen van de spelers."

De emoties liepen hoog op, weet Sidwell nog als de dag van gisteren. "Je kon echt een speld horen vallen. Het was net of iemand was overleden, zeker als je sterke persoonlijkheden als Drogba, Lampard en Terry op de grond ziet huilen. De tranen waren in ieder geval niet ver weg. Ik raakte daar dan weer zeer geëmotioneerd van. Het was al met al een zeer vreemde situatie", aldus Sidwell, die uiteindelijk slechts een seizoen aan Chelsea verbonden was.