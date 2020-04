‘Barcelona schrijft alternatief met Eredivisie-verleden op voor Martínez’

Mocht Barcelona er niet in slagen om Lautaro Martínez los te weken bij Internazionale, dan treedt volgens Cadena SER plan-B in werking. Het Spaanse medium schuift dinsdag Alexander Isak naar voren als mogelijke aanwinst van de Catalaanse grootmacht. De Zweedse aanvaller maakte voor de coronacrisis veel indruk met zijn doelpunten en optredens namens Real Sociedad en is daardoor op de radar van Barcelona verschenen.

Volgens Marca heeft Isak een ontnappingsclausule van zeventig miljoen euro in zijn tot medio 2024 lopende contract met Sociedad staan. Er wordt echter ook benadrukt dat Barcelona vanwege de coronacrisis niet van plan is om een dergelijk bedrag zomaar op tafel te leggen voor de voormalig spits van Willem II. Men is echter bereid om een speler in een eventuele deal te betrekken, om zo het transferbedrag omlaag te krijgen. In de Spaanse media werden onlangs Ivan Rakitic en Arturo Vidal als opties genoemd. Het is echter onduidelijk of voornoemde spelers interesse hebben in een overgang naar Sociedad.

Isak heeft evenwel ook een andere bepaling in zijn contract staan, wat het mogelijk maakt voor zijn oude werkgever Borussia Dortmund om hem in de zomers van 2021, 2022 en 2023 voor dertig miljoen euro terug te halen. Een terugkeer bij BVB lijkt er echter op korte termijn niet in te zitten. "Dortmund behoort tot mijn verleden en niet mijn toekomst", liet Isak in februari weten in een interview met Mundo Deportivo. "Ik heb het heel erg naar mijn zin bij Sociedad en ben niet bezig met een terugkeer bij Dortmund."

De pas twintigjarige aanvaller uit Zweden kwam voor de coronacrisis tot 14 doelpunten in 34 wedstrijden in het shirt van Sociedad. Isak was eerder dit seizoen met twee doelpunten en twee assists tegen Real Madrid de grote held van Sociedad, dat mede dankzij de uitblinkende spits met 3-4 won in de kwartfinale van de Copa del Rey. De Baskische club bereikte uiteindelijk ook de finale, maar vanwege de coronacrisis is het nog onduidelijk wanneer de eindstrijd tegen Athletic Club wordt gespeeld.