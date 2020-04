‘Worstelende grootmacht kan Ryan Babel gratis overnemen’

Ryan Babel speelt sinds januari op huurbasis voor Ajax, maar het is nog maar de vraag of er een langer verblijf voor de aanvaller in Amsterdam is weggelegd. De Oranje-international weet namelijk nog geen onuitwisbare indruk te maken namens de ploeg van trainer Erik ten Hag en keert na afloop van dit seizoen normaal gesproken terug bij Galatasaray.

Afgelopen weekend doken echter ook geruchten op dat de grootmacht uit Istanbul Babel, die met zijn salaris zwaar op de begroting druk, ook liever kwijt dan rijk is. Vanuit Turkije volgen dinsdag berichten dat Babel mogelijk in de Jupiler Pro League terechtkan, waar Anderlecht geïnteresseerd is.

Het team met de meest teleurstellende aanwinsten in de Eredivisie

De Belgen verwachten na dit seizoen afscheid te nemen van Nacer Chadli en Marko Pjaca, die worden gehuurd van respectievelijk AS Monaco en Juventus. Anderlecht, dat een bijzonder moeizaam seizoen doormaakt, is zodoende op zoek naar aanvallende impulsen en hebben het volgens onder meer Fotomaç en Daily Sabah voorzien op Babel.

Galatasaray is bereid om mee te werken aan een transfer van Babel en hoeft volgens de berichtgeving zelfs geen transfersom te zien voor de aanvaller, die nog tot medio 2022 vastligt in Turkije. Een vertrek van de 63-voudig international van het Nederlands elftal zou Cim Bom wel verlossen van een salarislast van vijf miljoen euro.