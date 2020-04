De Ligt geeft balkonconcert met vriendin; Bergwijn maakt geboorte wereldkundig

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Matthijs de Ligt zit vanwege de coronacrisis al enige tijd thuis, maar het humeur van de verdediger lijkt er amper onder te lijden. Samen met zijn vriend AnneKee Molenaar gaf De Ligt deze week een heus balkonconcert in Turijn. Zij brachten 'Hey Jude' van The Beatles ten gehore.





Steven Bergwijn maakte dinsdag de geboorte van zijn zoon Saint Stevie Isaï wereldkundig. Bergwijns vriendin Chloé Jay Lois (foto) beviel zondag al.





Kaká maakte deze week bekend dat zijn partner Carolina Dias Leite zwanger is. De Braziliaanse voetbalicoon heeft al twee kinderen uit een eerder huwelijk. Ook Radamel Falcao hoopt binnenkort opnieuw vader te worden.





Danny Post trok zijn been deze week niet terug in de onderlinge duels met zijn zoontje.





Marouane Fellaini werd dinsdag eindelijk ontslagen uit het ziekenhuis, nadat de Belgische middenvelder in Chinese dienst enkele weken geleden positief was getest op het coronavirus. Fellaini had bij het verlaten van het ziekenhuis een kleinigheidje voor het verzorgend personeel.





Het was maandag Wereld Kus Dag in Spanje en daar stond Sergio Ramos bij stil met echtgenote Pilar Rubio.





Jens Toornstra bracht de dinsdag door aan het water, maar de Feyenoorder had weinig succes tijdens het vissen.





Mohamed Salah, James Rodríguez en Royston Drenthe werkten zich dinsdag flink in het zweet, terwijl Gerard Deulofeu in het zwembad aan zijn herstel werkte. Deulofeu revalideert momenteel van een ernstige knieblessure.





Shane Kluivert mist zijn ploeggenoten van Barcelona tijdens de coronacrisis, maar de tiener heeft meer tijd dan ooit om in de keuken bezig te zijn. Nélson Semedo kondigde in de commentsectie aan langs te komen voor een heerlijke wafel.