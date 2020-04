‘Quarantaine-weigeraar’ gewaarschuwd ‘Hij zit nu in een crisis bij Real’

Luka Jovic maakt een uiterst moeizaam eerste seizoen door bij Real Madrid, dat de aanvaller vorig jaar zomer voor 63 miljoen euro overnam van Eintracht Frankfurt. De Servische spits komt nauwelijks aan spelen toe en werkte zichzelf onlangs in de nesten door de verjaardag van zijn vriendin uitgebreid te vieren in Belgrado, terwijl de spelers van Real verplicht in zelfisolatie moesten blijven vanwege de coronacrisis. Landgenoot Aleksandar Mitrovic denkt echter dat Jovic nog steeds kan slagen bij de Koninklijke.

De aanvaller van Fulham erkent evenwel dat Jovic het zichzelf niet gemakkelijk heeft gemaakt bij Real. "Hij begeeft zich nu in een soort crisis", vertelt Mitrovic aan het Servische medium Butasport. "Als spits is het van cruciaal belang dat je speelt. Maar ik denk ook niet dat Jovic veel kansen heeft gehad. Ik heb dat ook meegemaakt bij Newcastle United. Toen kreeg ik soms ook maar vijf, tien of vijftien minuten speeltijd. Dan doe je je stinkende best, zeker omdat er veel geld voor je is neergelegd. Maar zoiets kan je uiteindelijk wel opbreken."

Mitrovic hoopt dat Jovic weer geregeld speeltijd krijgt van trainer Zinédine Zidane. "Als hij een paar keer de negentig minuten vol maakt, dan komen de doelpunten vanzelf. Hij moet hard blijven werken en in zichzelf geloven. Dan komt de rest vanzelf." De Servische aanvaller zet zijn mening verder kracht bij. "Doelpunten zijn als ketchup. Als je met de ketchupfles gaat schudden, dan scoor je niet. Maar daarna komt er meer uit dan je had verwacht. Jovic moet dus gewoon stug volhouden, hij heeft alles om een geweldige spits te worden. Voor Real spelen brengt een hoop druk en verantwoordelijkheid met zich mee, maar hij is nog jong (22 jaar, red.) en heeft nog een hele toekomst voor zich."

Jovic, die 2 doelpunten maakte in 24 duels namens Real en wiens contract nog ruim vijf jaar doorloopt, is door AS in verband gebracht met een mogelijke overgang richting Arsenal. The Gunners zien in hem de opvolger van Pierre-Emerick Aubameyang, die reeds is gelinkt aan Real, Barcelona en Paris Saint-Germain en naar verluidt serieus nadenkt over een vertrek uit Noord-Londen. Met name manager Mikel Arteta is gecharmeerd van de kwaliteiten van Jovic.