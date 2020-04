Paul Pogba van repliek gediend: ‘Leg je medailles maar eens op tafel’

Graeme Souness geldt in Engeland als een van de grootste criticasters van Paul Pogba en ook onlangs liet de oud-speler weer enkele aanmerkingen op de prestaties van de middenvelder van Manchester United optekenen. Pogba reageerde vervolgens door te stellen dat hij ‘nog nooit van Souness had gehoord’, maar hier is de Schot niet van onder de indruk.

"Ik wist niet eens wie hij was", was maandag de reactie van Pogba in de UTD Podcast. "Ik heb gehoord dat hij een geweldige speler was en dat soort dingen. Ik zou hem niet herkennen, maar zijn naam doet wel een belletje rinkelen. Zoals ik al eerder zei: ik ben niet iemand die veel naar analisten kijkt."

Souness was dinsdagochtend te gast bij Sky Sports, waar ook Liverpool-icoon Jamie Carragher aan was geschoven: “Er is vanochtend een verhaal over Pogba opgedoken en het interessante is dat we inderdaad behoorlijk kritisch zijn op Pogba”, reageert Carragher op de woorden van de Fransman. “Ik denk echter ook dat je als speler respect moet hebben voor bepaalde oud-spelers met bepaalde meningen.”

“Soms moet je de kritiek gewoon incasseren. Dus dat Pogba nu komt met de uitspraak dat hij nog nooit van Souness heeft gehoord, is wat mij betreft onder de gordel.” Souness zelf toonde zich tevreden met Carraghers reactie en deelde ook nog een kleine sneer uit aan het adres van Pogba: “Daar ben ik blij mee. En een van de oudste gezegdes in het voetbal schiet me nu te binnen: leg je medailles maar eens op tafel, ik kan je vertellen dat mijn tafel behoorlijk groot is!” Souness werd als speler van Liverpool onder meer vijf keer kampioen van Engeland en won ook driemaal de Europa Cup I.