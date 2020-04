Perez ligt niet wakker van ‘sneer’ in interview over ‘egoïsme’ bij FC Twente

Blaise N’Kufo had in het kampioensjaar van FC Twente, de jaargang 2009/10, geen geweldige werkrelatie met Kenneth Perez, zo liet de oud-aanvaller onlangs weten in een interview met VICE Sports. Volgens N’Kufo sloeg Perez hem vaak bewust over tijdens wedstrijden van FC Twente. Laatstgenoemde kan zich echter niet herinneren dat zijn band met de spits heel erg slecht was in het succesjaar van de Tukkers.

"Ik heb dat minder zo ervaren, we gingen zakelijk met elkaar om", stelt Perez in gesprek met TC Tubantia. "Blaise heeft nooit iets verkeerds gezegd, ik ook niet. Je hebt met de één een betere band dan met de ander. Blaise en ik hebben nooit ruzie gehad met elkaar. Niemand heeft op professioneel vlak iets aan ons kunnen zien, dat tekende de volwassen relatie tussen ons. Daar ben ik blij om." Perez zette na het kampioenschap een punt achter zijn loopbaan, terwijl N’Kufo koos voor een avontuur bij Seattle Sounders.

Perez heeft eigenlijk louter goede herinneringen aan het kampioensjaar in de Grolsch Veste. "N’Kufo was een jongen van de streek geworden, ook al kwam hij niet uit de buurt", brengt de analist van FOX Sports in herinnering. "Hij was de grote man toen de ploeg nog in de middenmoot speelde en steeds dichter naar de top kroop. Alle Tukkers liepen met hem weg, hij was de koning van FC Twente. Onze kracht was destijds ook dat we die groep met lokale jongens hadden." Perez somt gelijk enkele namen op. "Sander Boschker, Wout Brama, in het begin van het seizoen nog Jeroen Heubach en ook Blaise. Ze waren super belangrijk voor het team."

"Daar werden wij aan toegevoegd: Theo Janssen, Miroslav Stoch, Bryan Ruiz, ik. Jongens die niet opkeken tegen het westen, die zoiets hadden van: wie doet me wat?", voegt Perez daaraan toe. De oud-middenvelder had buiten het veld echter geen geweldige band met N’Kufo, zo geeft hij jaren later toe. "We lagen elkaar alleen privé niet, zoals je dat soms gewoon hebt met iemand", aldus Perez. "We hebben ook nooit meer contact gehad, maar dat heb ik met meer spelers niet. Zo gaat dat altijd. Toch zijn Blaise en ik een keer tweede (in 2009, red.) en eerste samen geworden. Dat vind ik een mooie prestatie."