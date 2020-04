‘Advocaat zoekt juiste ‘perspectief’ en legt wensenlijstje neer bij Feyenoord’

Dick Advocaat stapte eind oktober van het vorige jaar als opvolger van Jaap Stam in bij Feyenoord en onder leiding van de ervaren oefenmeester hebben de Rotterdammers een ware opmars gemaakt in de Eredivisie. De clubleiding is dan ook zeer tevreden met de verrichtingen van de 72-jarige Advocaat en zou de samenwerking graag met een seizoen willen verlengen.

Voetbal International weet dinsdag te melden dat zaakwaarnemer Rob Jansen binnenkort met technisch directeur Frank Arnesen om de tafel gaat om het aflopende contract van de trainer te bespreken. Advocaat staat volgens de berichtgeving open voor een langer dienstverband en is ook al druk bezig met hoe de selectie er aankomend seizoen uit moet komen te zien. Een contractverlenging lijkt echter nog geen helemaal uitgemaakte zaak.

Advocaat is volgens bovengenoemd weekblad namelijk wel op zoek naar het juiste ‘perspectief’ en heeft drie posities in zijn hoofd die hoe dan ook versterkt moeten worden. Als Feyenoord de optie in het aflopende contract van Leroy Fer, eveneens een cliënt van Jansen, licht, wil hij er nog twee middenvelder bij hebben. Deze wens is ook afhankelijk van wat er met Oguzhan Özyakup gaat gebeuren. De Turks international wordt dit seizoen nog onder gunstige voorwaarden gehuurd van Besiktas, maar het is nog niet duidelijk of dit volgend seizoen ook tot de mogelijkheden behoort.

Er lijkt dus hoe dan ook een extra middenvelder bij te moeten komen om Advocaat tevreden te stellen en de trainer heeft ook de linksbuitenpositie omcirkeld als plek die versterkt moet worden. Luis Sinisterra maakte eerder dit seizoen een prima indruk linksvoorin, maar raakte daarna zwaar geblesseerd aan zijn knie en de Colombiaan wordt pas eind dit jaar terugverwacht. Door het winterse vertrek van Sam Larsson naar Dalian FC zit Feyenoord niet bepaald ruim in zijn aanvallers. Wanneer het Feyenoord lukt om ook Steven Berghuis aan boord te houden, ‘ziet de toekomst er dusdanig goed uit dat de trainer zich langer aan de club wil binden’, voegt Voetbal International toe.

Arnesen is naast deze zaken overigens ook bezig met het samenstellen van een Onder-21-team voor de nieuwe competitie die volgend seizoen van start gaat. Feyenoord wil nu verhuurde spelers als Dylan Vente en Achraf El Bouchataoui in dat elftal laten spelen en ziet Dirk Kuyt als de ideale trainer voor deze ploeg. Of de oud-aanvaller openstaat voor een dergelijke functie, is echter nog niet helemaal duidelijk.