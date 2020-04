Mata: ‘Hij was de beste in Premier League, dat zal hij ook bij Real laten zien’

Eden Hazard maakte vorig jaar zomer voor honderd miljoen euro de overstap van Chelsea naar Real Madrid, maar de eerste periode van de Belgische aanvaller in Spanje is geen doorslaand succes gebleken. Mede door de nodige blessures kwam Hazard tot dusver tot slechts een doelpunt in vijftien wedstrijden namens de Koninklijke. Voormalig ploeggenoot Juan Mata is er desondanks heilig van overtuigd dat de buitenspeler gaat slagen bij Real.

"Voor mij is Hazard de beste speler die ik ooit heb gezien in de Premier League", stelt de middenvelder van Manchester United, die Hazard anderhalf jaar meemaakte bij Chelsea, in een interview op de website van zijn werkgever. "Ik vond het geweldig om met én tegen hem te spelen. Hazard was jarenlang de beste speler in de Premier League, hij kon in zijn eentje wedstrijden winnen. Ik stond dagelijks met hem op het trainingsveld en weet daarom hoe goed hij is."

"Hazard heeft bij Real echt pech gehad met enkele blessures, maar als hij fit is gaat hij ongetwijfeld weer zijn oude niveau halen", voorspelt Mata, die in Engeland verschillende topspelers heeft zien langskomen. "Waaronder verschillende oud-ploeggenoten. Wayne Rooney hoort zeker te worden benoemd, net als Ryan Giggs en Paul Scholes. Bij Chelsea kreeg ik te maken met John Terry, Frank Lampard en Didier Drogba, het is moeilijk om daar de beste uit te kiezen."

Mata mist de dagelijkse omgang met zijn ‘grote vriend’ Ander Herrera, die vorig jaar voor Paris Saint-Germain koos. "Ik spreek hem echter nog heel vaak", benadrukt de routinier van Manchester United. "Hij is erg gelukkig met zijn leven in Parijs. Als je qua voetbal op dezelfde golflengte zit, dan is de samenwerking op het veld erg bevredigend. Zoals nu het geval is met Bruno Fernandes. Je gaat ze pas missen als je niet meer met ze samenspeelt", zo besluit Mata.