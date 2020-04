‘Deze trein komt maar één keer voorbij en Barça is van een totaal andere orde’

Lautaro Martínez wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overgang naar Barcelona en de spits van Internazionale lijkt momenteel de meest waarschijnlijke vervanger van Luis Suárez te worden. Mario Kempes, een van Martínez’ voorgangers bij de Argentijnse nationale ploeg, snapt goed dat zijn landgenoot openstaat voor een avontuur in het Camp Nou en hij vindt dat Martínez deze kans niet kan laten lopen.

“Deze trein komt maar één keer voorbij en hoewel hij al bij een wereldberoemde club als Inter speelt, is Barcelona van een totaal andere orde”, wordt de wereldkampioen van 1978 geciteerd door Tuttomercatoweb. “Lautaro heeft in de afgelopen twee jaar ook laten zien dat hij een geweldige nummer 9 is. Dat laat hij zien bij Inter en bij de Argentijnse nationale ploeg.”

Martínez heeft naar verluidt zijn zinnen op een overgang naar Barcelona gezet zodat hij nog een aantal jaar samen kan spelen met Lionel Messi en Kempes begrijpt dit wel: “Dat zou geweldig zijn. Het zou ook goed voor hem kunnen zijn om bij Inter te blijven, zodat hij meer ervaring op kan doen. Maar het zou een mooie kans zijn als hij naar Barcelona wil en Inter bereid is om hem voor een goed bedrag te verkopen”, sluit hij af.

Vanuit Italië komt dinsdag overigens ook het nieuws dat Inter de mogelijkheid onderzoekt om Antoine Griezmann in een eventuele deal voor Martínez te betrekken. La Gazzetta dello Sport weet te melden dat i Nerazzurri erover nadenken Barcelona te vragen om de Fransman de tegenovergestelde weg te laten bewandelen. Ook Arturo Vidal wordt nog altijd genoemd als mogelijk ruilobject.