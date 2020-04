Jaap Stam onder de indruk van ‘tacticus’: ‘Ze kunnen kampioen worden’

Jaap Stam maakte in 2001 de overstap van Manchester United en Lazio en de verdediger kwam daarmee net een jaar te laat in Rome terecht om het, tot nu toe, laatste landskampioenschap van i Biancocelesti mee te maken. Dit seizoen zou een nieuwe landstitel kunnen volgen, aangezien Lazio de enige club lijkt die koploper Juventus bij kan houden. Voordat de Serie A werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus bedroeg het gat tussen de twee kemphanen namelijk maar één punt.

Stam kijkt niet op van de goede resultaten van zijn oude werkgever: “Het verrast me niet. Ze doen het al jaren goed en kunnen de Scudetto winnen. Simone Inzaghi maakt bovendien indruk op mij. Iedereen presteert onder hem, op elke positie”, vertelt de oud-verdediger in gesprek met La Gazzetta dello Sport. “Hij is een tacticus die het team geweldig laat spelen. Als het elftal het goed doet, is het aan hem te danken.”

Stam had in zijn tijd bij Lazio te maken met Roberto Mancini en onder de huidige bondscoach van Italië werd in het seizoen 2003/04 de Coppa Italia gewonnen. “Roberto was jong, maar hij begreep ons”, blikt hij terug. “Iedereen volgde hem. Hij heeft nu een jonge nationale ploeg onder zijn hoede met veel kwaliteiten. Het is jammer dat het EK is uitgesteld, maar Italië is in goede handen.”

In 2004 kwam er een einde aan het dienstverband van Stam in het Stadio Olimpico, waarna hij twee jaar voor AC Milan speelde. De 67-voudig international van het Nederlands elftal twijfelde niet toen i Rossoneri zich meldden: “Juventus en Internazionale wilden me hebben, maar ik heb er niet over na hoeven te denken. Ik ben opgegroeid met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard, die aanbieding kon ik niet afslaan”, sluit hij af.