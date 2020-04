Vraagtekens bij prijzenregen Van Dijk: ‘Sommige clubs hebben meer macht’

Liverpool veroverde vorig seizoen niet de landstitel in de Premier League, maar desondanks gingen verschillende individuele prijzen naar Virgil van Dijk. De centrumverdediger werd door de UEFA uitgeroepen tot Speler van het Jaar, terwijl hij ook bij de verkiezing van de Engelse spelersvakbond PFA bovenaan eindigde. Bernardo Silva vindt echter dat enkele spelers van kampioen Manchester City maar waardering hadden mogen krijgen voor hun prestaties.

"Ik hoop niet dat mensen het verkeerd begrijpen", stelt Silva in een Instagram-sessie van Bleacher Report. "Maar ik kijk naar de laatste drie seizoenen van Manchester City en Liverpool. Twee seizoenen geleden werden we kampioen en eindigden zij (Liverpool, red.) dertig punten achter ons (in werkelijkheid 22, red.). Kevin De Bruyne had toen een ongelooflijk seizoen. Mohamed Salah maakte veel doelpunten en ik heb veel waardering voor hem. Hij werd dan ook uitgeroepen tot Speler van het Jaar."

"Het seizoen daarop is het weer een nek-aan-nekrace", vervolgt Silva. "Raheem Sterling was in een gevecht met Virgil van Dijk, die de prijs uiteindelijk ook won. Dit seizoen laat De Bruyne wederom ongelooflijke dingen zien. Maar omdat Liverpool bijna kampioen is gaat de prijs voor Beste Speler van het Jaar waarschijnlijk weer naar hen." Silva vindt dat twee ploeggenoten veel meer individuele prijzen hadden moeten winnen. "David Silva en Sergio Agüero zijn nooit verkozen, waardoor ik vind dat individuele prijzen slechts een momentopname zijn."

Silva vindt dat Manchester City te weinig erkenning krijgt voor de prestaties in de afgelopen jaren. "Ik denk dat veel spelers van ons meer verdienen dan ze daadwerkelijk krijgen. Neem bijvoorbeeld Fernandinho en Raheem Sterling." Laatstgenoemde werd door de Engelse pers vorig seizoen nog wel uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Verdere individuele onderscheidingen bleven echter uit voor the Citizens in de afgelopen twee seizoenen. "Sommige clubs hebben meer macht in de media en de organisaties dan anderen", concludeert de Portugese middenvelder tenslotte.