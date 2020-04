Ajax luidt de noodklok door plan KNVB: ‘Dit is precies wat wij niet wensen’

Ajax is niet blij met de nieuwe competitiestructuur van de KNVB in het jeugdvoetbal. Belangrijkste wijzigingen die de nieuwe opzet met zich meebrengt, is dat Ajax Onder-19 verdwijnt en de Onder-18 het hoogste jeugdelftal wordt. De KNVB voert een nieuwe Onder-21-competitie in en daar zal Ajax niet aan meedoen. "Wij hebben met Jong Ajax al een Onder-21-team ingeschreven staan, dat blijft gewoon actief in de Keuken Kampioen Divisie", laat Saïd Ouaali weten.

"De huidige opzet is voor ons precies de route die onze toptalenten nodig hebben. Wij geloven in de weg der geleidelijkheid", vervolgt de hoofd jeugdopleiding van de Amsterdammers op de clubsite. "Je krijgt straks meer een gat tussen de oudste jeugd en het betaald voetbal. De kans bestaat dat spelers van de Onder-18 langer nodig gaan hebben om aan de overstap naar het betaald voetbal te wennen en dat is precies wat Ajax niet wenst."

"Wij willen geen tijd verliezen. Het is niet wenselijk dat spelers eerst een halfjaar bij Jong Ajax moeten wennen aan het hogere niveau. De huidige route is voor ons perfect. Dat zien we ook terug in de cijfers; het rendement van het aantal spelers dat doorstoot naar Jong Ajax en Ajax 1 is hoog. Wij denken bij Ajax veel meer aan het individu dan in leeftijden en teams."

Daarnaast vindt Ouaali dat de plannen die de KNVB eind vorig jaar ontvouwde niet helemaal duidelijk. "Bijvoorbeeld over de promotie en degradatie vanuit de Onder 21-competitie richting de Keuken Kampioen Divisie. Hoe gaat dat in zijn werk? Er mogen maximaal vier beloftenteams in de Eerste Divisie uitkomen. Stel dat zij allemaal in de top-4 eindigen, degradeert dan de nummer vier? Dat zou toch niet de bedoeling zijn?"