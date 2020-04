Pogba snapt er niets van en bijt van zich af: ‘Ik wist niet eens wie hij was’

Paul Pogba heeft helemaal niets met analisten. De middenvelder van Manchester United werd de voorbije seizoenen regelmatig bekritiseerd, zoals door Graeme Souness. De oud-middenvelder van Liverpool en Rangers FC uitte kritiek op onder meer het spel, de kapsels en de dansbewegingen van Pogba. De Fransman ligt niet wakker van de teksten van de 66-jarige Schot.

"Ik wist niet eens wie hij was", laat de middenvelder weten bij de UTD Podcast over Souness, die in Engeland wordt gezien als de grootste criticaster van Pogba. "Ik heb gehoord dat hij een geweldige speler was en dat soort dingen. Ik zou hem niet herkennen, maar zijn naam doet wel een belletje rinkelen. Zoals ik al eerder zei: ik ben niet iemand die veel naar analisten kijkt."

Van Persie: 'Je mag nu geen twintig doelpunten verwachten van Pogba'

"Ik kijk veel voetbal, maar na de wedstrijd ga ik niet naar hen luisteren. Ik focus me graag op voetbal", aldus Pogba, die niet echt kan begrijpen waarom juist hij zoveel kritiek krijgt. "Misschien missen ze me?", doelt hij op zijn blessure. "Ik weet het niet. Ik ben niet iemand die naar Sky kijkt. Na de wedstrijd kijk ik de wedstrijden terug, niet het commentaar. Als je naar voetbal kijkt, heb je niet iemand nodig die je vertelt wat er gebeurt."

"Natuurlijk krijg ik de kritiek mee. Paul doet dit, Paul doet dat, Paul, Paul... Ik begrijp het niet. Als ik deze analisten op een dag zou ontmoeten, zal ik ze ernaar vragen, want ik wil wel graag weten waarom ze het doen. Als ze over mij willen praten, mag dat natuurlijk. Het is hun baan. Ik ben er inmiddels aan gewend, het zit me niet meer dwars."

"Het is mooi om positieve dingen te horen in plaats van negatieve, dat wel. Maar het is vooral belangrijk wat je manager en medespelers van je vinden", stelt de wereldkampioen, die weinig belangstelling heeft voor de mening van de buitenwereld. "Je moet luisteren naar de trainer en je collega's, de rest is gewoon praten om het praten. Het gaat om verkopen en vermaak, denk ik."