Ajax vraagt ‘reële bedragen’ en verandert niet van standpunt

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid op de transfermarkt. Het is afwachten of clubs grote bedragen willen uitgeven aan gewilde spelers, stelt Guido Albers. De zaakwaarnemer van Donny van de Beek geeft in gesprek met Voetbal International aan dat hij nog niet weet of de middenvelder een transfer gaat maken deze zomer. Onder meer Real Madrid en Manchester United werden gelinkt aan de Ajacied, die tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.

"Wat er met Donny gaat gebeuren? Niemand weet het op dit moment", begint Albers. "De interesse, dat is bekend, is er al langere tijd van meerdere clubs. We gaan de komende weken zien wat daar uit gaat komen. Ik durf daar niets over te zeggen en kan daar niets over zeggen, ook omdat enkele dingen vertrouwelijk zijn. De situatie per club zal anders zijn geworden en daar moeten we goed naar kijken."

"Voor hem is het positief dat hij overal er zeer goed op staat. Ik denk dat voor Donny belangrijk is dat hij een keuze maakt op zijn eigen gevoel, waarvan hij denkt waar hij het beste past en waar hij het meeste succes zal hebben. Dat deed hij vorig jaar en dat zal hij komende zomer doen. En vergeet niet dat Ajax de club is waar hij als jonge speler naartoe is gekomen. En het is geen straf om voor Ajax te spelen. Dat zal hij ook meenemen in zijn overweging."

"Dat het anders wordt, schept ook weer kansen voor clubs die wellicht dachten dat ze geen kans meer hadden en nu wel weer op de deur kloppen. Ik maak me over hem geen zorgen", stelt Albers, die ontkent dat Ajax een minimumbedrag voor Van de Beek heeft genoemd in de onderhandelingen nu de transfermarkt flink gaat veranderen. Eerder werden bedragen van rond de vijftig of zestig miljoen euro genoemd inzake de 22-jarige Oranje-international.

"Nee, ik denk dat Ajax daar zijn mening niet over gaat veranderen. Daar is Ajax heel reëel in geweest. Ajax is altijd goed geweest voor Donny om ervoor te zorgen dat hij een transfer zou kunnen maken. De bedragen die zij vragen, zijn heel reëel. Dat hebben ze heel netjes gedaan en daar zijn we blij mee. Ik verwacht daar geen problemen. Ajax is tot nu toe altijd supernetjes geweest richting Donny en zal dat altijd blijven. Daar verwacht ik geen verandering", besluit de zaakwaarnemer.