Kicker: Manuel Neuer hekelt ‘tien verplichte duels per seizoen’ in contract

Het is maar de vraag of Manuel Neuer en Bayern München elkaar gaan vinden inzake een nieuwe samenwerking. Het contract van de 34-jarige doelman met de Duitse topclub loopt volgend jaar zomer al ten einde en de berichten van de voorbije weken wezen er al op dat beide partijen niet op dezelfde lijn zitten. Kicker verzekert dinsdag dat een passage in het contract van Alexander Nübel de relatie bepaald niet beter heeft gemaakt.

Nübel, die een aflopend contract met Schalke 04 heeft, wordt komend seizoen toegevoegd aan het keepersgilde van Bayern. Neuer was te allen tijde op de hoogte van de interesse van der Rekordmeister en was ook voorstander van diens komst. Volgens Kicker is Neuer er echter onlangs achtergekomen dat zijn toekomstige concurrent contractueel verzekerd is van ‘tien officiële duels per seizoen’ en dat stoort de Duits international, daar hij eigenlijk het liefst alle duels onder de lat wil plaatsnemen.

Zaakwaarnemer Thomas Kroth sprak enkele weken geleden met bestuurslid Oliver Kahn en sportief directeur Hasan Salihamidzic. Het voorgestelde ‘XXL-contract’, dat Neuer tot medio 2025 en dus zijn 39e aan de club zou moeten verbinden, zou destijds door Bayern verworpen zijn. Bayern wil hooguit tot de zomer van 2023 doorgaan. Kroth zou tijdens de contractonderhandelingen ook een salariseis van ruim twintig miljoen per jaar neer hebben gelegd, wat eveneens door Kahn en Salihamidzic werd afgeschoten.

Kicker schrijft dinsdag dat het verstandshuwelijk tussen Bayern en Neuer ‘ernstig beschadigd’ is. De doelman betreurt niet alleen de contractuele passage in de verbintenis van Nübel, maar ook dat de financiële eisen zomaar in de media zijn verschenen. Het Duitse blad insinueert dat de doelman verkocht zal worden als beide partijen niet tot overeenstemming komen. Chelsea en Manchester City zouden de situatie nauwlettend volgen. In Manchester staat Josep Guardiola voor de selectie. De trainer kent Neuer van hun gezamenlijke periode in de Allianz Arena, tussen 2013 en 2016, maar is tevreden over eerste doelman Ederson. Bij Chelsea staat Kepa Arrizabalaga ter discussie.