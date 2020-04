De Boer gelooft niets van nieuw beleid: ‘Nee, ik zie het niet gebeuren’

De verwachting is dat de coronacrisis de transfermarkt van de voetballerij flink zal opschudden. Onder anderen zaakwaarnemer Rob Jansen voorspelt dat er in de toekomst veel minder geld zal worden gespendeerd aan spelers en belangenbehartigers. Ronald de Boer verwacht echter niet dat de geldstromen in de voetbalwereld structureel anders zullen worden.

"De gekte in de voetbalwereld was niet ethisch", zo citeert Eva Jinek bij Jinek de woorden van Jansen in Het Parool. "Door de coronacrisis wordt de samenleving wakker, hopelijk volgt het voetbal. Deze crisis zal de voetbalwereld verplichten tot normaal gedrag. Salarissen worden aangepast en transfersommen en makelaarsbonussen zullen beduidend lager uitvallen. Heeft hij gelijk, Ronald?", vraagt Jinek.

"Ja, kortstondig wel. Structureel? Nee", antwoordt de oud-international. "Toen die huizenmarkt in elkaar stortte, dacht iedereen: ze gaan weer een beetje normaal doen, want het was te gek voor woorden. Die prijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. En nu gaat het weer een beetje naar beneden en dan zegt men: ja, het wordt weer een beetje normaal."

De Boer verwacht niet dat de voetballerij op de lange termijn enorm veranderd zal zijn. "Straks zitten we (qua bedragen, red.) over tien jaar weer twintig procent hoger dan wat we een paar maanden geleden hadden. Ik zie het niet gebeuren. Het is gewoon wat de gek er voor betaalt. Als voetbal zo populair blijft, en dat verwacht ik wel, dan blijven dit soort bedragen."