Barcelona onderneemt juridische stappen: ‘Dit kunnen we niet tolereren’

Barcelona heeft juridische stappen ondernomen tegen Emili Rousaud, een van de zes onlangs opgestapte bestuursleden. Rousaud, die vicevoorzitter was, suggereerde in diverse interviews dat de club zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie. Een vooraanstaande medewerker zou zichzelf bovendien op illegale wijze hebben verrijkt.

Barcelona nam eind vorige week in een verklaring op de website al afstand van die aantijgingen en dreigde met juridische actie. Maandag, tijdens een vergadering van het nieuwe bestuur, besloot de clubleiding aangifte te doen tegen Rousaud wegens smaad en laster. Het bestuur sprak van 'ernstige en ongefundeerde beschuldigingen'.

De zes opgestapte bestuursleden hadden er geen vertrouwen meer in dat voorzitter Josep Maria Bartomeu de consequenties van de coronacrisis op de juiste manier aanpakt. Het vermeend inhuren van een pr-bedrijf om via sociale media campagne te voeren voor Bartomeu én door het bedrijf kritische berichten te laten versturen over onder anderen Lionel Messi en Gerard Piqué zou evenmin in goede aarde zijn gevallen.

Rousaud insinueerde dat een vooraanstaand persoon binnen het organigram zichzelf zou hebben verrijkt. “Ik weet niet precies wie het is, maar ik heb er wel mijn gedachtes over", gaf de vertrokken sportbestuurder te kennen op de Catalaanse radio. "Wanneer je iemand een miljoen euro betaalt voor iets dat eigenlijk 100.000 euro waard is, kan dat iemand binnen of buiten de club beter maken.”

Barcelona begint derhalve een strafzaak. “Dit kunnen we niet tolereren. Het bezorgt het imago van onze organisatie veel schade. We doen aangifte tegen hem om de eer van de club en van ons personeel te verdedigen”, benadrukte Barcelona maandagavond laat in een communiqué.