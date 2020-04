Ontstemde Ronald de Boer spuwt gal bij Jinek: ‘Dat vind ik niet kunnen’

De uitbraak van het coronavirus wordt over de hele wereld gevoeld. Landen nemen ferme maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen en ook de voetballerij wordt getroffen. Veel mensen opperen dat spelers juist nu salaris moeten inleveren om de economie en de samenleving, of in ieder geval hun clubs, te ondersteunen. Ronald de Boer vindt dit sentiment niet kloppen en geeft aan dat niet iedere voetballer zomaar geld kan doneren.

In veel landen wordt er gekort op de salarissen van voetballers, al dan niet op vrijwillige basis. Ook de spelers van bijvoorbeeld Barcelona moet inleveren qua gage, namelijk zeventig procent van hun gebruikelijke loon. De Boer wordt bij Jinek op RTL 4 door presentatrice Eva Jinek gevraagd of het terecht is dat de samenleving nu kijkt naar de voetballers.

Kritiek op burgemeester Eindhoven: 'Wacht gewoon af wat het RIVM zegt'

"Veel spelers hebben salaris ingeleverd om hun clubs tegemoet te komen", begint Jinek. "De ene speler kiest zelf een bedrag, dan wordt er gesproken alsof iedereen dat moet doen. Bij Frenkie de Jong ging het om miljoenen. Dan zegt de helft van Nederland: een goede daad. De andere helft zegt: Ja, natuurlijk moet hij dat doen, want hij is zo rijk. Wat vind jij?"

"Nou, dat vind ik geen reden", reageert De Boer. "Ze denken dat alle voetballers miljonair zijn. Dat is totaal niet het geval. Het is wat makkelijker als Lionel Messi of Cristiano Ronaldo een miljoen weggeeft dan dat een speler van FC Emmen die net tien procent van zijn salaris inlevert. Dat is al vreselijk veel geld voor hem. In Spanje is het wettelijk, toch? In Engeland niet. Ze leggen het een beetje op bij de spelers en dat vind ik niet kunnen."

"Er zijn genoeg andere hele rijke mensen, die kan je dan ook vragen: gaan jullie dan ook een paar miljoen doneren?", aldus de oud-international, die aangeeft dat clubs en spelers goed met elkaar om de tafel moeten gaan zitten om de problemen op te lossen. "Wat ik zou doen, is dat je als club gaat praten met je spelers. Luister, we hebben een groot probleem. We moeten personeel betalen. En als we de club levend willen houden, hebben we jullie hulp nodig."

"Dan kan je het aan die jongens voorleggen en dan begrijpen ze het waarschijnlijk ook wel", zegt De Boer vol overtuiging. "Dan hoop je dat ze het ook gaan doen. Dat het besef er is van: als we het niet doen, dan gaat de club ten onder. Zo moet je dat gaan brengen. En niet van: we pakken zo even salaris van jullie af", besluit de analyticus zijn relaas.