‘Hij blijft bij PSV, ik verwacht niet dat er nu iemand weggaat’

PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof kijken uit naar de hervatting van de Eredivisie, maar vinden voetbal vooral nu bijzaak. De 68-jarige broers vinden het terecht dat de competities in Nederland als gevolg van de coronacrisis voorlopig niet worden hervat. Willy van de Kerkhof is bijvoorbeeld wél benieuwd naar hoe PSV het ervan af gaat brengen in de nieuwe voetbaljaargang, als Roger Schmidt voor de selectie gaat staan.

“Hij doet me denken aan de coach van Atletico Madrid, Diego Simeone”, vertelt de oud-international dinsdag in De Telegraaf. “Strak georganiseerd, agressief. Maar dan de aanvallende variant. Denzel Dumfries? Hij blijft. Ik verwacht niet dat er iemand weggaat, nu deze crisis zo’n impact zal hebben op de transfermarkt. Ik denk dat hij er ook verstandig aan doet te blijven. Alles is nu onzeker en hij moet spelen met het oog op het verplaatste EK.”

De vraag is of het huidige seizoen nog kan worden afgemaakt. “Dan zouden we Ajax nog kunnen helpen door AZ (uit, red.) te verslaan…”, laat René van de Kerkhof weten. Hij weet echter dat Noord-Brabant de zwaarst getroffen provincie van Nederland in de coronacrisis is. “Een goede kennis van mij is eraan overleden. Je hoort ook van vrienden en kennissen wie er de laatste weken aan zijn gestorven. Twee dagen in het ziekenhuis en dan zijn ze er niet meer. Het is een ramp."

“Dat alles wordt afgelast, vind ik terecht. Voetbal zal me ook even een worst wezen. Dat begint wel weer een keer. We hebben een wereldwijd probleem, laten we dat eerst oplossen. Voetbal staat niet op de eerste, maar laatste plaats.” Willy van de Kerkhof hoopt dat PSV spoedig weer een landstitel kan vieren, al is het maar de vraag of een platte kar in een bomvolle binnenstad dan nog toegestaan is. “Dat zou mooi zijn, na de sportieve crisis en de coronacrisis dit jaar. Laten we hopen hier met zijn allen gezond uit te komen.”