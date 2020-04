Van Bommel: ‘Derksen zit vaak goed, maar dat verhaal is niet waar’

Mark van Bommel werd in december ontslagen bij PSV en hoopt binnenkort weer aan de slag te kunnen. Na zijn congé in Eindhoven deden de nodige verhalen over zijn persoon de ronde, maar hij had geen zin om daar voortdurend op te reageren. “Er is zoveel onzin geschreven in de kranten. Het heeft geen zin om daar constant op te reageren. Dan blijf je bezig”, verzekert de oud-middenvelder aan Veronica Inside.

Kort na het gedwongen vertrek van Van Bommel verzekerde Johan Derksen dat de reden voor zijn ontslag zou zijn dat hij het toestond dat PSV’ers kapsalons of pizza’s als sportmaaltijd aten. Dat klopt volgens Van Bommel niet: “Johan zit vaak goed, maar het kapsalon-verhaal is niet waar”, benadrukt de oud-international.

Van Bommel wil graag door als trainer. Duitsland, het land waar hij voor Bayern München speelde, en Engeland genieten zijn voorkeur. “Maar ik stap niet halverwege een seizoen in. Ik wil graag een hele voorbereiding doen en mijn idee in de ploeg slijpen. Er hebben zich binnen vier dagen na mijn ontslag al vier clubs bij Mino Raiola gemeld, maar ik wil niet tussentijds instappen. En momenteel zijn er belangrijkere zaken dan voetbal.”

Derksen sprak zich in het verleden vaak uit als fel tegenstander van het ontslag van Van Bommel bij PSV, en herhaalde dat maandagavond nog maar eens. "Ik heb me nogal druk gemaakt over de wijze waarop Van Bommel ontslagen werd bij PSV. Hij is als de grote schuldige, de grote boosdoener neergezet. Ik vond dat de directie van PSV veel te snel die beslissing genomen heeft. Ik vind het ook ongehoord dat op die manier de carrière van een PSV-icoon om zeep geholpen is. Als Van Bommel de tijd had gehad om uit te groeien tot een trainer, was zijn volgende club waarschijnlijk Bayern München geweest. Nu moet je weer helemaal van vooraf af beginnen."