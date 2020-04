Frank de Boer: ‘Met deze klachten had ik corona wel willen hebben’

Frank de Boer heeft negatief getest op het coronavirus. De trainer van Atlanta United dacht echter dat hij was geveld corona: hij was snotterig, rillerig en dagenlang aan de diarree. De 'head performance coach' van de Major League Soccer-club was eerder flink ziek geweest en ook onder meer assistent Orlando Trustfull voelde zich niet lekker. “Daarom besloten we dat ik me zou laten testen. Maar de uitslag was negatief.”

De Boer was er blij om. “Maar anderzijds: als het bij deze klachten was gebleven, dan had ik het wel willen hebben, corona. Dan was ik nu immuun geweest”, vertelt de voormalig coach van Ajax, Internazionale en Crystal Palace dinsdag in het Algemeen Dagblad. Het aantal sterfgevallen door het coronavirus is in de Verenigde Staten is de 23.000 gepasseerd. Er komen bovendien dagelijks nog veel infectiegevallen bij, maandag zeker 20.000.

De coronabeperkingen in de staat Georgia zijn verlengd tot 3 mei. “We liggen in de tijdslijn van het virus iets achter op Nederland”, schetst De Boer de situatie. “De meeste staten hanteren inmiddels dezelfde beperkingen, maar Amerika wordt toch keihard getroffen. In sommige dunner bevolkte staten kan het meevallen.” In tegenstelling tot vrijwel alle Europese landen speelt de coronacrisis in de Verenigde Staten zich niet af in de eindfase van het voetbalseizoen, maar juist helemaal aan het begin. Dat zorgt ervoor dat er minder druk is op de kalender.

Atlanta United won de eerste twee duels in de Major League Soccer en speelde drie wedstrijden in de CONCACAF Champions League, waar de kwartfinale is bereikt. “We kunnen straks best uitlopen tot eind december, die ruimte is er. Mocht het nodig zijn, dan zou je de play-offs anders kunnen inrichten. Alleen met de beste vier ploegen of zoiets. Of misschien alleen 'Oost tegen Oost' spelen dit seizoen en 'West tegen West'. Dus dat wij niet vanuit Atlanta helemaal naar steden als Los Angeles reizen.'”

De spelers van Atlanta trainen twee keer in de week met de gehele groep, via het videoplatform Zoom. De Boer heeft via Facetime contact met zijn spelers. “Ik probeer het contact op gang te houden, maar het is natuurlijk behelpen. Orlando en ook Bob de Klerk, mijn andere assistent, die zijn hier, maar Bob heb ik dus al drie á vier weken niet meer 'live' gezien. En Orlando welgeteld twee keer. Beide keren bij de lift, toen ik de hond uitliet. Ja, het zijn rare tijden.”