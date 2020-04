Ex-vriendin ontmaskert Emery: ‘Zijn reactie was: ‘Oh God, je vertrouwt me niet!’

Unai Emery werd in 2018 bij Arsenal gepresenteerd als opvolger van Arsène Wenger, maar de Spaanse trainer werd na amper anderhalve seizoen alweer de deur gewezen door de Engelse topclub. Hij ontving afgelopen november zijn congé vanwege de tegenvallende resultaten en werd vervolgens opgevolgd door Mikel Arteta. Emery houdt zijn ex-vriendin Sacha Wright verantwoordelijk voor zijn ontslag, zo claimt laatstgenoemde in een spraakmakend interview met The Sun.

De 35-jarige Wright leerde de 48-jarige Emery kennen in Engeland en had uiteindelijk twee jaar lang een relatie met de voormalig oefenmeester van onder meer Sevilla. Afgelopen september zette zij echter een punt achter de verkering, slechts twee maanden voordat Emery ook door Arsenal opzij werd gezet. "Ik vertrouwde Unai en geloofde oprecht dat we zouden trouwen en samen kinderen zouden krijgen. Ik dacht dat hij een gentleman was, een echte familieman. Aan het einde van de relatie realiseerde ik me echter dat hij absoluut niet klaar was voor een serieuze relatie", zo begint Wright haar verhaal.

Wright en Emery hadden nadat hun relatie ten einde was gekomen enige tijd geen contact. Volgens Wright smeekte de Spanjaard haar echter om een tweede kans, na zijn ontslag bij Arsenal. "Ik vloog in december naar San Sebastián, vlak voor oud en nieuw. Hij gaf mij de schuld voor het feit dat Arsenal zo vaak verloor onder hem", stelt Wright. "Hij gaf mij de schuld van zijn ontslag. Hij noemde mij een witte heks, omdat ik hem zoveel ongeluk zou hebben gebracht. Hij zei: 'We begonnen te verliezen vanaf de dag dat wij uit elkaar gingen'. Hij vertelde me ook dat hij zó gestrest was, dat hij zijn gedachtes niet op orde had nadat we uit elkaar gingen."

Wright besloot Emery een tweede kans te geven, maar afgelopen maand strandde de relatie alsnog definitief. "Unai was in het begin erg op zijn hoede", blikt Wright terug op haar romance met de momenteel clubloze coach. "Hij kocht geen cadeautjes voor me en gaf me ook geen geld om te winkelen. Maar dat verwachtte ik ook niet van hem, want ik heb mijn eigen geld. We hebben wel een aantal erg leuke vakanties en weekendjes weg samen gehad. We zagen elkaar vaak na de wedstrijden, maar soms ook gewoon doordeweeks. Als zijn team niet goed speelde, vertelde hij mij dat hij gestrest was en een moeilijke periode meemaakte." Wright legt uit dat Emery geobsedeerd was door voetbal. "Hij keek altijd voetbal en hield alle resultaten in de gaten. Hij keek soms in bed naar twee wedstrijden tegelijk: één wedstrijd bekeek hij via zijn laptop, de andere via zijn tablet. Dit gebeurde zowel ’s ochtends als ’s avonds, vlak voor het slapen."

Wright vond de obsessie van Emery voor voetbal naar eigen zeggen 'een beetje irritant'. "Maar het was nu eenmaal zijn routine en ik accepteerde het", voegt zij eraan toe. Wat Wright echter wel frustreerde, was het feit dat zij nooit werd betrokken bij Emery’s sociale leven. "Ik heb zijn familie, vrienden of collega’s van Arsenal nooit ontmoet. Als we een bekende tegenkwamen in een restaurant, stelde hij mij nooit voor als zijn vriendin. En als iemand een foto probeerde te maken van ons, werd hij boos. Hij was een beetje afwachtend als we een restaurant binnenliepen, maar eenmaal binnen was hij relaxed en begon hij mij te knuffelen en te zoenen."

Gaandeweg kreeg Wright het idee dat Emery er een dubbelleven op nahield. "Afgelopen zomer liet een vriendin mij een krantenartikel zien waarin stond dat Unai samen met zijn vrouw in het vliegtuig een andere plek moest zoeken, nadat zij waren aangevallen. Ik confronteerde hem daarmee, maar zijn reactie was: ‘Oh God, je vertrouwt me niet!' Hij zei dat hij met zijn broer reisde en dat het diens vrouw was." Uiteindelijk eiste Wright van Emery dat hij haar zou introduceren aan zijn familie. "Ik vroeg hem wat het nut was van onze relatie als hij mij aan niemand ging voorstellen. Hij zei me opnieuw dat hij meer tijd nodig had en dat we rustig aan moesten doen. Ik vertelde hem dat ik er genoeg van had en besloot ermee te kappen."

Aanvankelijk hadden Wright en Emery het nog leuk samen, zo legt zij uit. "We ontmoetten elkaar in 2018. We begonnen te praten, maar ik volgde het voetbal niet, dus ik had geen idee wie hij was. Hij vertelde me dat hij werkzaam was in de sportindustrie en dat zijn Engels zo slecht was omdat hij pas naar Londen was verhuisd. Hij vroeg me mee uit, maar zei dat hij niet ergens heen wilde gaan waar het druk zou zijn. Hij vroeg me mee naar zijn huis, maar ik ging daar niet mee akkoord, absoluut niet. Uiteindelijk gingen we naar een Italiaans restaurant in Hampstead. Toen we aankwamen bij dat restaurant, begon ik me te realiseren dat hij een speciaal iemand moest zijn, want ze hielden de deuren bij het restaurant voor hem open. Hij sprak in een duidelijk accent en onderbrak onze gesprekken regelmatig, zodat hij zijn woorden kon controleren via Google Translate. Maar ik vond hem aantrekkelijk direct vanaf het moment dat ik hem ontmoette. Hij was goedgekleed en leek me een aardige jongen. Hij grapte bovendien dat ik zijn Engelse docente kon zijn."