Derksen weet volgende bestemming Van Bommel: ‘Hij heeft vier aanbiedingen’

De kans is groot dat Mark van Bommel vanaf volgend seizoen hoofdtrainer wordt van een club uit de Bundesliga, zo meldt Johan Derksen vrijdagavond in het tv-programma Veronica Inside. De bij PSV ontslagen Van Bommel schermt volgens de analist met vier geïnteresseerde clubs. "Ik hoor uit welingelichte bronnen dat al vier clubs bij hem geïnformeerd hebben", aldus Derksen.

Van Bommel hield geïnteresseerde partijen volgens Derksen tijdens het seizoen af. "Hij wil niet middenin het seizoen instromen. Als hij begint, dan begint hij in de voorbereiding van het nieuwe seizoen", aldus de oud-voetballer, die niet benoemt welke clubs specifiek hebben geïnformeerd bij Van Bommel, maar wel weet dat zijn volgende werkgever in de Bundesliga actief is. "Hij wil eigenlijk louter in Duitsland werken, en daar past hij ook het beste denk ik."

Derksen sprak zich in het verleden al vaker uit als fel tegenstander van het ontslag van Van Bommel bij PSV, en herhaalt dat vrijdag nog maar eens. "Ik heb me nogal druk gemaakt over de wijze waarop Van Bommel ontslagen werd bij PSV. Hij is als de grote schuldige, de grote boosdoener neergezet. Ik vond dat de directie van PSV veel te snel die beslissing genomen heeft. Ik vind het ook ongehoord dat op die manier de carrière van een PSV-icoon om zeep geholpen is. Als Van Bommel de tijd had gehad om uit te groeien tot een trainer, was zijn volgende club waarschijnlijk Bayern München geweest. Nu moet je weer helemaal van vooraf af beginnen."

Ondanks dat Van Bommel volgens Derksen 'domme dingen' heeft gedaan bij PSV, voorspelt de analist de oefenmeester een mooie toekomst. "Ik zag wel steeds: er schuilt wel een trainer in hem. Ze zijn bij PSV ook razendenthousiast over hem als veldtrainer, maar ze hebben zich er het meest aan geërgerd dat hij lekte naar bevriende journalisten. Maar zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar. Ik heb nog steeds niet begrepen dat algemeen directeur Toon Gerbrands, wat ik altijd een hele verstandige man vindt, zich zo gek heeft laten maken door de Raad van Commissarissen dat hij die jongen ontslagen heeft."

René van der Gijp mengt zich vervolgens in het gesprek. De oud-rechtsbuiten denkt dat de onsympathieke uitstraling van Van Bommel tegen hem zal werken gedurende zijn trainersloopbaan. "Je hebt Bobby Robson, Guus Hiddnk, Dick Advocaat, noem ze allemaal maar op. Als jij een hele aardige, aimabele gozer bent, dan ben je al snel een goede trainer", zegt Van der Gijp. "Van Bommel moet wel héél goed zijn, want het is geen aardige jongen, dus hij moet dat compenseren, wat Louis van Gaal in principe ook heeft. Een klein 'Van Gaaltje', in zijn karakterstructuur zijn er een paar dingen waarvan je denkt: hè bah. Dat heeft Louis ook, zo vol van jezelf zijn hoeft van mij ook niet.