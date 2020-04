Mario Balotelli kreeg op zestienjarige leeftijd harde boodschap van Ibrahimovic

Mario Balotelli en Zlatan Ibrahimovic speelden in het verleden samen bij Internazionale en maken tegenwoordig beiden deel uit van de spelersstal van topzaakwaarnemer Mino Raiola. De twee kunnen het inmiddels goed met elkaar vinden, maar Balotelli onthult maandag dat Ibrahimovic aanvankelijk geen hoge pet op had van hem.

Balotelli maakte in 2006 de overstap naar Inter vanuit de jeugdopleiding van FC Lumezanne en werd vervolgens door Roberto Mancini bij het eerste van de Italiaanse grootmacht gehaald. Ibrahimovic was destijds de grote vedette van i Nerazzurri en raakte niet direct overtuigd van de kwaliteiten van de toen zestienjarige Balotelli. "Ik was een kind toen hij tegen mij zei dat ik nooit met het eerste mee zou trainen. Zlaten vertelde mij dat ik niet goed genoeg was om voor hen te spelen", memoreert de huidige spits van Brescia vanavond tijdens een live chat op Instagram. Later kwam het echter toch nog goed tussen Balotelli en Ibrahimovic. "Hij is daarna naar Mino Raiola gestapt om te zeggen dat hij mij moest nemen, omdat ik beter was dan hijzelf."

Balotelli laat zich tijdens de live chat met oud-voetballer Fabio Cannavaro ook over uit zijn speciale relatie met Mancini. Laatstgenoemde liet de spits debuteren bij Inter en haalde hem daarna ook naar Manchester City. Inmiddels is Mancini bondscoach van Italië, maar Balotelli komt voorlopig nog niet voor in zijn plannen. "Ik heb een speciale band met hem. Dat hij momenteel niet overweegt om me op te roepen, maakt me blij, want ik weet dat hij mij niet op de bank zou laten zitten", grapt Balotelli. "Het is logisch dat hij alleen de spelers oproept die het verdienen. Hij zal me oproepen wanneer ik dat verdien."

Aan Patrick Vieira bewaart de inmiddels 29-jarige Balotelli minder warme herinneringen. Vieira kwam aan het begin van het seizoen 2018/19 aan het roer te staan bij het Franse OGC Nice, waar Balotelli toen al twee jaar actief was. Enkele maanden na de komst van de Franse oefenmeester, verkaste Balotelli echter transfervrij naar Olympique Marseille. "Hij had bepaalde ideeën die niet overeenkwamen met die van mij. Ik heet geen Ronaldo of Messi, dus ik eis niets, maar als je wil dat ik het team help, moet je me wel in de positie daarvoor plaatsen."