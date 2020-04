Mino Raiola raakt in conflict en verliest grote naam uit spelersstal

Mino Raiola is niet langer de zaakwaarnemer van Lorenzo Insigne, zo melden diverse Italiaanse media. De topzaakwaarnemer is naar verluidt in de clinch geraakt zijn met de 28-jarige aanvaller van Napoli, waarop laatstgenoemde het contact heeft verbroken. Raiola was sinds twee jaar de belangenbehartiger van Insigne.

Diverse Italiaanse media speculeren over de reden van de breuk tussen Insigne en Raiola. De Corriere dello Sport claimt dat er een groot verschil van inzicht was tussen de aanvoerder van Napoli en zijn belangenbehartiger over een mogelijke transfer. "Raiola staat bekend als een figuur die geld verdient aan transfers, iemand die zijn spelers vaak verleidt om ja te zeggen tegen fantastische aanbiedingen van rijke clubs", zo schrijft de sportkrant.

De Italiaanse tak van Eurosport claimt dat ook een rechtszaak tussen het voormalige management van Insigne en de speler zelf meespeelt. Insigne werd tot twee jaar terug vertegenwoordigd door drie Italiaanse zaakwaarnemers, Franco Della Monica, Antonio Ottaiano en Fabio Andreotti (de groep DOA). De buitenspeler liet zich in 2018 echter overhalen door Raiola om naar hem over te stappen, waarna DOA een rechtszaak aanspande tegen Insigne vanwege contractbreuk. Het kantoor won de zaak en Insigne moest tot zijn frustratie een forse boete betalen.

Het contract van Insigne bij Napoli loopt tot medio 2022, maar de aanvoerder wil graag verlengen. De Italiaanse aanvaller stelt waarschijnlijk Vincenzo Pisacane aan, die ook de belangen behartigt van zijn gehuurde ploeggenoten Gennaro Tutino en Amato Ciciretti en Internazionale-rechtsback Danilo D'Ambrosio. De kans is groot dat Insigne zijn contract tot in ieder geval medio 2025 zal verlengen, al sluit de 34-voudig international een 'contract voor het leven' ook niet uit.

Insigne doorliep de jeugdopleiding van Napoli en maakte in 2010 zijn debuut op het hoogste niveau. Inmiddels heeft de vleugelspits 334 officiële wedstrijden voor de club achter zijn naam, waarin hij 86 doelpunten maakte.