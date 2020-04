Lampard: ‘Roy Keane heeft absoluut gelijk dat hij van wereldklasse is’

Voor Billy Gilmour kwam de uitbraak van het coronavirus op sportief gebied extra ongelegen. De achttienjarige middenvelder van Chelsea had net zijn grote doorbraak beleefd in het shirt van the Blues, toen het mondiale voetbal werd stopgezet door het virus. Oud-voetballer Roy Keane noemde Gilmour direct na diens wedstrijd tegen Liverpool van 'wereldklasse'; manager Frank Lampard van Chelsea schaart zich tegenover Sky Sports nu achter die woorden.

Keane raakte begin maart diep onder de indruk van Gilmour tijdens de FA Cup-wedstrijd van Chelsea tegen Liverpool (2-0 winst). "Hij was fantastisch", aldus de oud-middenvelder van Manchester United. "Ik zat thuis naar de wedstrijd te kijken en genoot van een kop thee en wat chocolade. Het volume van de televisie stond uit, maar vanaf het moment dat de wedstrijd begon, sprong ik uit mijn stoel en riep ik: wie is dit joch op het middenveld?"

Lampard is blij met de lovende kritieken van Keane. "Ik verslikte me wel bijna in mijn thee toen ik Roy iets aardigs hoorde zeggen", zegt de oefenmeester van Chelsea met een knipoog. "Keane was zelf een fantastische speler op het middenveld en hij zegt niet zomaar dat iemand van wereldklasse is. Ik heb de uitspraken over Billy gehoord en ik denk dat het spot on is. Billy zal zich daar gelukkig mee prijzen, en het volgen van de adviezen van iemand als Roy Keane zal je sowieso weinig slechts opleveren."

In de Engelse media wordt de speelstijl van Gilmour weleens vergeleken met die van oud-middenvelder Paul Scholes. "Scholesy is natuurlijk een van de beste spelers tegen wie ik ooit gespeeld heb", zo doelt Lampard op zijn confrontaties als speler van Chelsea tegen het Manchester United van Scholes. "Hij gaf altijd de juiste pass en kon enorm ver trappen. Je kon hem ook nauwelijks onder druk zetten, want hij zag je aankomen en draaide dan weg. Billy vertoont ook vroege tekenen daarvan. Ik vergelijk hem absoluut niet met Scholesy, maar hij heeft zeker dezelfde basiskwaliteiten en dat is een perfecte fundering om hopelijk een geweldige carrière op te bouwen."

Lampard looft vooral de kwaliteit van Gilmour om het spel simpel te houden. "Hij wordt door zijn lengte nog weleens over het hoofd gezien en is vrij stil, jong en beschaafd. Hij trainde echter op zo'n hoog niveau, dat hij wel doorgeschoven moest worden naar de A-selectie. Tegenwoordig wordt de basis nog weleens uit het oog verloren. Maar hij doet de simpele passes steeds maar weer perfect. Het was echt een genot om een speler dat allemaal perfect te zien doen. De aanname, het opendraaien, de juiste keuzes maken. Dat zijn soms de lastigste dingen en hij doet die uitstekend", aldus Lampard.