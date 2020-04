‘Barcelona signaleert alternatief voor Neymar voor 60 miljoen in Duitsland’

Barcelona wordt dagelijks door media uit Spanje gelinkt aan tal van spelers, maar Neymar lijkt hoe dan ook bovenaan het verlanglijstje van de Catalaanse grootmacht te staan. Mocht de Braziliaanse vedette van Paris Saint-Germain aankomende zomer echter onhaalbaar blijken voor Barcelona, dan zal de club zich volgens Sport bij Bayern München gaan melden voor Kingsley Coman.

Barcelona wil in de zomerse transferperiode hoe dan ook een nieuwe flankspeler toevoegen aan de selectie. Het bestuur van de club droomt hardop van een terugkeer van Neymar, die het Camp Nou drie jaar geleden voor een transfersom van 222 miljoen euro achter zich liet voor een avontuur bij PSG. De 28-jarige Braziliaan zou echter ongelukkig zijn in Frankrijk en zinspelen op een rentree bij Barcelona.

De komst van Neymar heeft aankomende zomer topprioriteit voor Barcelona, maar de club houdt er rekening mee dat de technicus toch niet haalbaar zal zijn omwille van PSG. De Franse topclub kan in principe de hoofdprijs vragen voor zijn sterspeler, nu diens contract na dit seizoen nog twee jaar doorloopt. Mocht Barcelona een streep moeten zetten door de komst van Neymar, dan geldt Coman naar verluidt als alternatief.

Coman heeft weliswaar nog een contract tot medio 2023 bij Bayern, maar zou volgens Sport een stuk minder hoeven te kosten dan Neymar: zestig miljoen euro. De Franse linksbuiten is sinds 2015 actief voor de Duitse recordkampioen en was sindsdien in 173 officiële wedstrijden goed voor 31 doelpunten en 28 assists. Hij is een gewaardeerde kracht in Zuid-Duitsland, maar zijn blessuregevoeligheid is een doorn in het oog voor Bayern. De 21-jarige Coman stond sinds zijn komst in 2015 van Juventus al diverse malen langdurig aan de kant met blessures, waardoor het niet ondenkbaar is dat Bayern bij een redelijk bod eieren voor zijn geld zal kiezen en meewerkt aan een vertrek.