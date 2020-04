‘Guardiola wil Arsenal dwarszitten en zint op transfer van 60 miljoen euro’

Dayot Upamecano is maandag in de Engelse media opnieuw onderwerp van gesprek. De Franse centrumverdediger staat al enige tijd op de nominatie om RB Leipzig te verlaten voor een topclub en volgens Sky Sports zien behalve Arsenal ook Manchester City en Manchester United nu heil in diens zomerse komst. Upamecano is naar verluidt voor een bedrag van zestig miljoen euro op te halen bij Leipzig.

De 21-jarige Fransman wordt al maandenlang in verband gebracht met een overstap naar Arsenal, maar de Londenaren lijken inmiddels serieuze concurrentie te hebben. Sky Sports verzekert namelijk dat Manchester City aankomende zomer twee nieuwe centrumverdedigers wil toevoegen aan zijn selectie. Manager Josep Guardiola heeft bij the Citizens de beschikking over onder anderen Nicolás Otamendi, John Stons en Aymeric Laporte, maar is desondanks niet tevreden met zijn huidige opties en overweegt Upamecano weg te kapen voor de neus van Arsenal.

Upamecano loopt in de zomer van 2021 uit zijn contract bij Leipzig en heeft nog altijd geen aanstalten gemaakt om een nieuw contract te tekenen met de Duitsers, waardoor een transfer aankomende zomer onvermijdelijk lijkt. De rechtsbenige stopper heeft in zijn huidige verbintenis een transferclausule van zestig miljoen euro staan en gezien de hevige belangstelling, lijkt het onwaarschijnlijk dat Leipzig voor een lager bedrag zal meewerken aan een vertrek.

Behalve Manchester City is immers ook Manchester United inmiddels serieus geïnteresseerd in Upamecano, die in 2017 voor zeven miljoen euro door Leipzig werd overgenomen van Red Bull Salzburg. Coach Ole Gunnar Solskjaer rekent voor volgend seizoen sowieso op Victor Lindelöf en Harry Maguire, maar over de sportieve toekomst van Eric Bailly, Phill Jones en Chris Smalling (dit seizoen verhuurd aan AS Roma) bestaat onduidelijkheid op Old Trafford. Upamecano is evenwel niet de topfavoriet van Solskjaer, die naar verluidt liever Kalidou Koulibaly van Napoli aankomende zomer zou verwelkomen.