‘Van Persie kan alles met een bal, maar ik kies voor Van Nistelrooij’

Odion Ighalo speelt sinds januari voor Manchester United, de club die in het recente verleden Ruud van Nistelrooij en Robin van Persie onder contract had staan. De gehuurde aanvaller heeft voor beide voorgangers veel respect, maar Van Nistelrooij heeft wel duidelijk een streepje voor bij de spits uit Nigeria. Volgens Ighalo speelde de Nederlander tussen 2001 en 2006 op een soortgelijke manier voor the Red Devils.

"Ik kies zonder twijfel voor Van Nistelrooij", zegt Ighalo, tot nu toe goed voor vier treffers namens Manchester United, tijdens een Periscope Live-sessie. "Van Nistelrooij is een echte afmaker die niet constant zijn vaardigheden hoeft te tonen. Hij was nooit bezig met dribbels en dat soort dingen. Hij speelde altijd puur vanuit zijn positie als spits, net als ik. Een spits die constant de ruimte zoekt tussen de verdedigers. Van zulke aanvallers leer ik altijd een hoop."

"Begrijp me echter niet verkeerd, want Van Persie is ook een erg goede speler", benadrukt Ighalo. "Hij kan met beide benen scoren en kan verder werkelijk alles met een bal. Maar Van Nistelrooij is een spits die, mits fit, in elke wedstrijd een garantie op doelpunten is. Hij zoekt de ruimte achter de verdedigers, maakt doelpunten en loert altijd op zijn kansen. Ik kies dan ook voor Van Nistelrooij als een waardige optie voor de positie van nummer negen." Van Nistelrooij kwam in vijf seizoenen tijd tot 150 doelpunten in 219 duels voor Manchester United. Van Persie bracht zijn totaal in drie jaargangen op 58 doelpunten in 105 wedstrijden.

Ighalo draagt zelf het shirt met rugnummer 25 bij Manchester United en de Nigeriaanse aanvaller is daar zeer gelukkig mee. "Dat nummer heeft me tot nu toe veel geluk gebracht, dus waarom zou ik dat willen veranderen? Een legende als Antonio Valencia heeft dit nummer ook gebruikt, het is dus een voorrecht. Nwankwo Kanu droeg het shirt met dit nummer bij Arsenal, het is daarom een geweldig nummer."