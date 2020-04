‘Real doet eerste toenaderingspoging voor beoogde partner Benzema’

Pierre-Emerick Aubameyang ligt nog maar tot volgend jaar zomer vast bij Arsenal en dus is zijn toekomst al geruime tijd onderwerp van gesprek. In de afgelopen maanden werden onder meer Manchester United en Barcelona als gegadigden genoemd en France Football komt maandag met een update over de situatie van de spits. Real Madrid zou namelijk een eerste toenaderingspoging hebben gedaan, al is een concreet bod voorlopig uitgebleven.

Aubameyang werd bijna tweeënhalf jaar geleden voor 64 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund. The Gunners lijken dit bedrag echter niet meer terug te gaan verdienen als zij er niet in slagen Aubameyang langer vast te leggen: “De waarde van een doelpuntenmaker als Aubameyang wordt, nu hij het laatste jaar van zijn contract ingaat, geschat op vijftig miljoen”, wordt een tussenpersoon geciteerd door bovengenoemd medium.

“Ik denk echter dat Arsenal er alles aan gaat doen om hem te behouden. Het lijkt me waarschijnlijker dat ze Alexandre Lacazette gaan verkopen en een andere spits halen.” France Football suggereert desondanks dat het bijzonder moeilijk gaat worden voor Arsenal om Aubameyang bij te laten tekenen. De Londenaren kunnen hem waarschijnlijk geen Champions League-voetbal bieden, waardoor alleen een ‘astronomisch’ salaris afdoende lijkt.

Real Madrid ziet op zijn beurt volgens de berichtgeving wel wat in de komst van de Gabonees. Trainer Zinédine Zidane is op zoek naar spitsen die samen kunnen spelen met Karim Benzema, en hem ook af kunnen lossen, en Aubameyang geldt door zijn veelzijdigheid als een goede kandidaat. Volgend seizoen zal er vanwege de coronacrisis bovendien waarschijnlijk sprake zijn van een verstoord speelschema met veel wedstrijden in korte tijd, wat extra opties in de selectie geen overbodige luxe maakt.